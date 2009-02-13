Bebeği yürüteçle yürütmeyin

Ataşehir Memorial Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'nden Uz. Dr. Esra Dolar Akşam gazetesine yaptığı açıklamada, yürüteçlerin bebekleri fiziksel, zihinsel ve psikolojik açıdan olumsuz etkileyebileceğini belirtti.



Dr. Dolar, 'Yürüteç bebeğin doğal yürüme dönemleri sırasında duraklamaya ve kesintiye neden olur. Omurga eğrilikleri, ayak deformiteleri, kalça problemleri görülebilir. ABD'de yapılan araştırmalarda 1-12 ay arasında geçirilen kafa travmalarının nedenleri arasında, yüzde 90 oranında yürüteç kazaları tespit edilmiştir' dedi.

