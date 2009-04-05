Bebeği olmayanlara müjde!

Vücudun çeşitli noktalarına özel iğneler batırılarak yapılan ‘akupunktur’, bebek sahibi olamayan çiftlere umut ışığı oldu. Zayıflama, migren, alerji, mide ve bağırsak sorunlarına karşı etkin bir şekilde uygulanan akupunktur tedavisi, artık kısırlık için de kullanılıyor.



Akupunktur tedavisiyle bugüne kadar 9 bebek dünyaya geldiğini belirten Dr. Tayfur Yağcı, Bugün gazetesine yaptığı açıklamada kısırlık tedavisinde akupunkturun kadında ve erkekte tek başına etkili ve başarılı olduğunu açıkladı. Yağcı, “Diğer klasik tıp yöntemleriyle birlikte uygulandığında başarı oranı artıyor” dedi.



Kan akımı artıyor



Kadınlarda kısırlık tedavisinde tespit edilen akupunktur noktalarına yapılan uyarı ile vücutta Beta- Endorfin denilen kimyasal maddenin artışının sağlandığını ifade eden Dr. Yağcı “Akupunktur tedavisiyle rahme olan kan akımı artar, endometrium olgunlaşır ve rahimde gebeliğin oluşmasını sağlayan koşullar meydana gelir. Döllenme yeteneği artan yumurta hücrelerinin veya transfer edilen embriyoların endometriuma tutunma yeteneği artarak gebelik oluşur” dedi.



Rahatlatıyor



Akupunktur tedavisi ile kan dolaşımının düzene girmesine bağlı olarak rahmin daha iyi kanla beslendiğini ve böylece doğurganlığın arttığını söyleyen Yağcı, akupunkturun en önemli özelliğinin hastayı rahatlatması olduğunu belirti. Bir hastalığın tedavisinde hastanın ruh hali, stresten arınmış olması ve rahatlamasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Yağcı, akupunkturun anne ve baba adaylarının strese dayanıklılığını arttırdığını söyledi.



Oran yüzde 15 artıyor



'İğneli uyarım' olarak bilinen akupunktur, vücudun çeşitli noktalarına çok ince uçlu özel iğneler batırılarak yapılan bir tedavi yöntemi. Dr. Tayfur Yağcı, Danimarka’da 273 hastada yapılan çalışmada tüp bebek tedavisinde, akupunktur yapılmayan kontrol grubunda klinik gebelik oranının yüzde 24 iken akupunkturla yapılan grupta klinik gebelik oranının yüzde 39 olarak saptandığını açıkladı. Almanya’da 225 hastada gerçekleştirilen çalışmada kontrol grubunda gebelik oranının yüzde 15,6, akupunktur tedavisi uygulanan hastalarda ise klinik gebelik oranının yüzde 33,9 olduğu belirtildi.

