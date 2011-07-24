Bebeği kurtardı diye suçlu oldu!

T24 - 5 katlı binada çıkan yangın sırasında, balkon demirlerine tırmanarak, dumandan etkilenen 1 aylık bebeği sırtına sarıp indiren Hüseyin Varol hakkında ''kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak ve görevli memurun görevini engellemek'' suçlamasıyla tutanak düzenlendi.

Hüseyin Varol, evden dumanların yükseldiğini görünce koşarak olay yerine gittiğini, ailenin çığlık atmasından etkilenerek 1 aylık bebeği kurtarmaya karar verdiğini söyledi.



Bebeği kurtaracağına inandığını ifade eden Varol, ''Çocuğu o halde görünce her şeyi göze alarak tırmanmaya başladım. Annesinin elinden aldım, tişörtle sırtıma sardım, Allah'ın takdiriyle indik. Burada amacım birilerin mağduriyetini gidermek. O anda bir cesaret geldi ve tırmandım. Çıkarken kendi ölümümü göze aldım. O bebek 15 katlı binada olsa yine tırmanarak kurtaracaktım. Bu insanlık görevi. Kim olsa yapardı'' dedi.





BEBEĞİ DUMANLAR ARASINDAN KURTARDI



İnşaatlarda iş bulduğu zamanlar çalıştığını kaydeden Varol, ''Askerde komando olarak öğrendiğim bazı şeyleri burada uygulayarak bebeği dumanlar arasından kurtardım'' dedi.





HAKKINDA TUTANAK TUTULDU



Varol, hakkında ''kendisinin ve başkalarının hayatını tehlikeye atmak ve görevli memurun görevini engellemek'' suçlamasıyla tutanak düzenlendiğini de söyledi.



Bu arada hastaneye kaldırılanların tamamının taburcu edildiği bildirildi.



Denizli'de dün 5 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülmüş, dumandan etkilenen 1'i bebek 7 kişi hastaneye kaldırılmıştı. Hüseyin Varol, balkon korkuluklarının demirlerinden 5. kata tırmanıp gömleğiyle sırtına sardığı bebeği, bir kat aşağıya indirmişti.



