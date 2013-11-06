Bebeği internetten sattı, tuvalette de teslim etti!

Türkiye’de kaçak yaşayan Türkmen kadın evlilik dışı bebeğini internet üzerinden bin liraya Türk asıllı Alman vatandaşı kadına sattı. Bebeğin teslimi için de havaalanının tuvaleti seçildi. Bebeğine bakamadığı için satan annelerin yeni adresi internet siteleri oldu.

Akşam gazetesinden Levent Albayrak'ın haberine göre, bir site üzerinden anlaştığı kişiye 4 aylık bebeğini satan anneyle bu bebeği almak için Almanya’dan gelen bir ailenin pazarlığının kamera kayıtlarına ulaşıldı.

Annesinden satılık bebek

Türkiye’ye kaçak giren Türkmenistanlı Dinara A. (22) evlilik dışı bir bebek dünyaya getirdi. Annesi Sapıa’yla çocuğu satmak için internet sitesinden bir kadınla anlaştı. Türk asıllı Alman vatandaşı N.B. isimli kadın bebeği almak için Almanya’dan geldi.

Buluşma yeri havaalanı

Türkmen anne-kız 4 aylık bebeği satmak için sözleştikleri Sabiha Gökçen Havalimanı’na geldiler. N.B. ile konuştular. Anne Sapıa A. bebek pusetiyle tuvalete girdi. Bir dakika sonra N.B. elinde bebekle tuvaletten çıktı. Sapıa A.’da farklı bir yöne doğru yöneldi. Yanında bir erkek bulunan N.B. bebeği ona verdi.

Çıkaramayınca polisi aradı

İkili talihsiz bebeği yurtdışına çıkaramayacaklarını anlayınca bebeği tekrar tuvalete bıraktılar. N.B. polisi arayarak bebeği ihbar etti. Polis kamera kayıtlarını inceleyince pazarlığı çözdü. Dinara A. “Bebeği istemediğim için doğum masrafları karşılığında bin liraya satmaya karar verdim. Pişmanım ve bebeğimi geri istiyorum” dedi. N.B., ise suçlamaları kabul etmedi ve anne ve kıza üzüldüğü için para yardımında bulunduğunu söyledi.

Sınır dışı edildiler

Havalimanında satılmak istenen 4 aylık bebek, gözaltına alınan annesi Dinara A.’ya teslim edildi. Dinara A. ve annesi Sapıa A. sınır dışı edilerek ülkelerine geri gönderildi. Bebeği satın aldığı iddia edilen Türk asıllı Alman vatandaşı N.B.’ye ise bebeğin ‘Nesebini’ (soy bağını) değiştirme suçundan işlem yapıldı. İfadesi alınan N.B. daha sonra serbest bırakıldı.