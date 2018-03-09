Bebeği daha doğmadan kucağa almanın yolu bulundu

Anne karnındaki bebeğin doğması için 9 ay sabredemeyen tez canlı ebeveynlere müjde. Müstakbel anne babaların doğumu beklerken embriyonun 3 boyutlu (3D) baskı kalıbını kucaklarına almaları artık mümkün.

Rusya'da kurulan 'Embriyo 3D' isimli şirket, anne karnındaki bebeğin ultrason fotolarından faydalanarak bilgisayarda son derece ayrıntılı bir modelini oluşturuyor.

Bu modeller 3D yazıcılarla şekle şemale kavuşturuluyor.

Embriyonun modeli 3 boyutlu olarak plastiğe ve hatta altın, gümüş, platin gibi değerli madenlere basılabiliyor. ​

​3 boyutlu baskıda embriyonun yüzü, elleri, ayakları ve hatta göbek bağı son derece net ve ayrıntılı şekilde hasıl oluyor.

'Embriyo 3D' isimli şirketin başkanı İvan Gridin, bebek bekleyen arkadaşlarının yaşadıkları kaygı sendromları karşısında aklına bu fikrin geldiğini belirtti.

Gridin esin kaynağını şöyle anlattı: ''Veronika adında bir arkadaşım var. Karnındaki bebeğin sağlığıyla ilgili çok endişeliydi, 'keşke onu görebilsem' diyordu. Defalarca ultrasona girdi, ama bu onu tatmin etmedi. Ben de yeni teknolojiler ve 3D yazıcılarla ilgileniyordum. 'Hadi, senin bebeği basalım' dedim.''

Şirket, başta modelleri sadece plastiğe basıyordu, ama artık alçıdan modelini çıkarıp değerli metallerle kaplayabiliyor.

“Çok tuhaf bir his”

Bu tecrübeden geçen müstakbel anne Yuliana Recun, ''Karnımdaki çocuğumuzun 3D modelini sipariş ettik. Çok tuhaf bir his. Çocuk daha dünyaya gelmedi ama ona dokunabiliyorsunuz'' dedi.

Bu ilerleme, anne karnındaki bebekleri 3D ve 4D ultrasonlarla gözlemleme uygulaması sonrası kaydedildi.

Ancak Kuzey Amerika Radyoloji Derneği'nin bir yayınında Dr Deborah Levine ''Elbette hastalar 3D görüntüleri seviyor. Ama biz radyologlar olarak sırf eğlence olsun diye ultrason çekmemeye özen göstermeliyiz'' uyarısında bulundu.

Japonya'daki bazı şirketlerin de müstakbel anneye karnındaki bebeğin üç boyutlu modelini temin etme hizmeti verdiği belirtildi.