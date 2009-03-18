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Yaşam

Bebeği cami avlusuna terk ettiler

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni doğmuş bebek, cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu.

18 Mart 2009 02:00

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yeni doğmuş bebek, cami avlusuna terk edilmiş halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Nusaybin'e bağlı Tepeüstü köyünde öğle namazı için camiye giden vatandaşlar, caminin avlusunda bir bezin içine sarılı olarak terk edilmiş bebek buldu. Bebeği Nusaybin Devlet Hastanesine götüren köylüler, durumu jandarmaya haber verdi. Doktorların muayene ettiği bebeğin cinsiyetinin kız olduğu öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olan bebek, daha sonra Mardin Çocuk Esirgeme Kurumu'na götürüldü.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

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