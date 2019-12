Bebeğe ne zaman hayır diyebilirim?

Soru: Merhaba, 10 aylık bir oğlum var onun gelişimi için elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Benim sizden bir isteğim var, her çocuğun gelişimi aynı değil ama belki yazacaklarınız bize bir şeyler için ön ayak olur. Hem zihinsel hem psikolojik durumu için bebeğe ne zaman hayır demeliyim ne zaman evet demeliyim, ne zaman kızmalıyım ne zaman sakin olmalıyım? Her şeyi gözünün içine bakarak anlatmalıyım ama gözüme bakmıyor ki, ağlayarak en sonunda kendi isteğini yaptırıyor ve ben yine yenilgiyi kabullenerek isteğini yerine getiriyorum. Bu durumda ne yapmalıyım?



Gönderen: Ayşenur B.



Cevap



Sevgili Ayşenur Hanım,



Sitemizde hafta hafta neler yapacağınız değil ama aylara bölünmüş olarak çocuğunuzun gelişim özellikleri hakkında detaylı bilgiye ulaşabiliyorsunuz (Gelişimin Temel Taşları). Ancak şunu hatırlatmamızda fayda var ki her aile her kültür çok farklı özellikler barındırabiliyor ve hep söylediğimiz gibi her çocuğun gelişimi birbirinden çok farklı. Kimi çocuklar çok kısa sürede göz kontağı kurmaya başlarken kimi çocuklarda bu daha geç görülebiliyor. Sizlere, anne-baba olanlara vermeye çalıştığımız mesaj, çocuğunuzu kendi içinde ve kendi hızında gözlemleyin. Başka çocuk ve ailelere bakarak değil de benim çocuğum geçen ay göz kontağı kurmuyordu ama bu ay yavaş yavaş başladı gibi tespitler yapmak daha sağlıklı olacaktır.



Gözlerine bakarak konuşma konusunda ise bunlar hemen olacak gelişimler değildir, siz bu şekilde tutarlı bir şekilde konuşmaya devam ettikçe çocugunuz ondan bir karşılık beklediğinizi anlayacaktır.



10 aylık bebeğiniz zaman içinde sınırları ve kuralları da öğrenecektir. Bu dönemde kendi isteklerini kabul ettirmek istemesi oldukça doğal. Zamanla, diğer insanların duygu ve isteklerini anlamaya başladıkça, uyum göstermeye başlayacaktır. Bütün bunlar için bebeğinizin sosyal ve duygusal gelişimini belli noktalarda tamamlanmış olması gerekmektedir.

Anne olarak çocuğunuz icin çabalamanız çok güzel, bunun işe yaradığını zaman içinde görmeye başlayacağınızdan emin olun.