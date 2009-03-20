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Sağlık

Bebeğe ek besin vermeye zamanında başlayın

Bebeklerde tamamlayıcı besinlere erken başlanması hastalık riskini artırırken, geç başlanması ise bebeğin gelişimini yavaşlatıyor.

20 Mart 2009 02:00

Gaziantep Üniversitesi (GAZÜ) Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Kılınç, bebeklerde tamamlayıcı besinlere erken başlanmasının hastalık riskini artırdığını, geç başlanmasının ise bebeğin gelişimini yavaşlattığını söyledi.

Kılınç, yaptığı açıklamada, tamamlayıcı beslenmenin bebeklere 6 ila 18-24 ay arasında yalnızca anne sütüne ev yemeklerinin eklendiği bir dönem olduğunu belirtti.

Tamamlayıcı besinlere erken başlanmasının da, geç başlanmasının da, bebeğin gelişimi ve sağlığı açısından çeşitli olumsuzluklar doğurabileceğini dile getiren Kılınç, şöyle konuştu:

"Tamamlayıcı besinlere erken başlanması durumunda anne sütü alımı azaldığı ve sıvı gıdaların kalorisi düşük olduğu için bebeğin kilo alımı yavaşlayabilir. Bu dönemde antikor geçişi azaldığı için hastalanma riski artar. İlk 6 ayda bağırsak geçirgenliği fazla olduğu için besin alerjileri daha sık görülür. Bebek sık ishal olur.

Bu besinlere geç başlanması durumunda ise sadece anne sütü bebeğin gereksinimini karşılamaz hale gelir. Bu durum bebeğin kilo alımı ve büyümesini yavaşlatır ya da durdurur. Besin eksikliklerine bağlı olumsuzluklar ortaya çıkabilir. Bebeğin çiğnemeyi öğrenmesi zorlanabilir. Yani bebeklerde tamamlayıcı besinlere erken başlanması hastalanma riskini arttırır, geç başlanması ise bebeğin gelişimini yavaşlatır."

Kılınç, ek besinlere zamanında geçilmesinin bebeğin sağlıklı gelişimi açısından çok önemli olduğunu belirterek, anne sütü alan bebeklere 6. ayda, yapay mama ile beslenen bebeklerde ise 4. ayda ek besinlere başlanması gerektiğini vurguladı.

Tamamlayıcı besinlere geçerken

Kılınç, ek besinlere geçişte bebeğe besinlerin kaşıkla ya da fincanla başlangıçta az miktarlarda verilmesi, yeni besinlerin bebeğe açken ve öğle öğününde yedirilmesi gerektiğini ifade etti.

Annelerin farklı besinleri en az 3 gün, tercihen 7 günlük aralarla bebeğine denettirmesi ve ilk kez verdiği yiyeceklerin alerjiye neden olup olmadığını kontrol etmesi gerektiğini bildiren Kılınç, şunları anlattı:

"Besinler temiz ve taze pişmiş olmalıdır. Tuzlu, baharatlı ve alerji yapma olasılığı yüksek besinler bebeklere verilmemeli. Katı besinler verilmeye başlanınca bebek bu besinleri dili ile itebilir. Bu durum bebeğin besini reddetmesi olarak algılanmamalı, doğal bir tepki olarak karşılanmalı.

Bebeğe hoşlanmadığı yiyecekler 2-3 haftalık aralarla tekrar verilmeli. Aşırı lifli besinler ilk l2 ayda bebeğe verilmemeli. 12. ay ve sonrasında bebekler acısız ve baharatsız erişkin yemekleri yiyebilir."

(AA)

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