Bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe yeni proje başlıyor

BURSA, (DHA)- BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Ticaret Bakanlığı desteği almaya hak kazanarak, Ur-Ge projelerine bir yenisini ekledi. Yeni proje kapsamında bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki 41 firma, 3 yıl boyunca eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti destekleriyle ihracatçı kimliklerini güçlendirmeye çalışacak.

BTSO, bebek-çocuk konfeksiyonu sektöründe yer alan firmalar için Ticaret Bakanlığı desteği almaya hak kazandı. Uluslararası rekabetin geliştirilmesinin desteklenmesine (Ur-Ge) yönelik proje, Bebe Çocuk Konfeksiyon Sektörü Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) iş birliğiyle gerçekleştirilecek. Destek süresinin 3 yıl olarak belirlendiği yeni UR-GE projesi, başarıyla tamamlanan \'Bebe ve Çocuk Konfeksiyonu Sektörünün Bursa\'dan Dünyaya Açılımı\' 1\'inci Ur-Ge projesinin devamı niteliğini taşıyor. Yeni Ur-Ge projesinde 20\'si yeni, 21\'i ilk projeden olmak üzere toplam 41 firma yer alıyor. Ticaret Bakanlığı\'nın onayının ardından BTSO Oda Hizmet Binası\'nda düzenlenen toplantıya BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız ve proje üyesi firmaların temsilcileri katıldı.

\'FİRMALARIMIZ YENİ BİR VİZYON KAZANDI\'

BTSO Başkan Yardımcısı İsmail Kuş, Bursa iş dünyasının BTSO liderliğinde önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Kentin dünya ile rekabette her geçen yıl daha da avantajlı bir konuma ulaştığını vurgulayan İsmail Kuş, \"Ticaret Bakanlığımızın destekleriyle gerçekleştirdiğimiz Ur-Ge projelerimiz firmalarımızın vizyonunu geliştirmeye devam ediyor. BEKSİAD ile iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz ve Bakanlığımız tarafından onaylanan yeni Ur-Ge projemizle de ülkemizin katma değerli üretim ve ihracat odaklı kalkınma hedeflerine katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Üç yıllık dönemi kapsayan yeni Ur-Ge projemizin firmalarımıza, sektörümüze ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum\" dedi.

BEKSİAD\'DAN BTSO\'YA TEŞEKKÜR

Ur-Ge çalışmalarıyla 3 yıl önce yeni bir dönemin kapılarını araladıklarını belirten BEKSİAD Başkanı Ömer Yıldız da, \"Kümelenme faaliyetleriyle birlikte adım adım kurumsallaşan, iç ve dış pazarlarda ayakları yere daha sağlam basan, modayı yakından takip ederek kaliteli ve tasarım ürünlerle yurt dışı piyasalara yön veren firmalarımız ortaya çıktı. Yeni Ur-Ge döneminin sektörümüze, şehrimize ve ülkemize faydalar getirmesini diliyorum\" diye konuştu.

UR-GE ÜYELERİNİN İHRACATI YÜZDE 147 ARTTI

Bebe-çocuk konfeksiyonu sektörüne dönük olarak gerçekleştirilen ilk Ur-Ge projesi kapsamında firmalar 3 yıl içerisinde 10 eğitim, 3 danışmanlık, 8 yurt dışı pazarlama ve 6 alım heyeti organizasyonu gerçekleştirdi. Bu süreçte Türkiye\'de bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki ihracat yüzde 15 artarken, sektör temsilcilerinin ihracatı ise yüzde 147 arttı. İhracat potansiyeli bulunan alanlarda 14 Ur-Ge projesi yürüten BTSO\'nun, bebe-çocuk konfeksiyonu sektöründeki projelerinden 80 firma doğrudan faydalanma fırsatına sahip olacak. BTSO\'nun halihazırda yürüttüğü ikinci Ur-Ge projesinde de 39 firma yer alıyor.



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