Beatles'ın 44 yıllık gizemi

Dünyanın müzikle dans ettiği, müzikle yatıp kalktığı yıllarda, dört delikanlı ellerinde gitarı, herkesin yıllarca diline dolanacak şarkıları söyledi avaz avaz. Strawberry Fields Forever'dan Let it Be'ye, Yellow Submarine'den Help'e uzanan bir yolculukta genç kızların kimi zaman ağlama, kimi zaman çılgınca çığlık atma nedenleri oldular.



Konserleriyle yeri göğü sarsan grup, şimdi hiç görüntüsü yayınlanmayan bir konserle gündemde. Grubun ilk defa çıktıkları Amerika turnelerinde Kansas'ta çekilmiş 1964 yılına ait bir kayıt ortaya çıktı.



Tam 44 yıl öncesine ait olan konser görüntülerinde renk var ancak ses yok. Sadece 31 dakikası görüntülenen konserin kaydı, şimdi İngiliz müzayede evinde açık artırmada satışa çıkarılıyor.



Fan Drew Dimmel, 15 yaşındayken çektiği görüntüleri babasının 8 mm'lik kamerası sayesinde 'ölümsüzleştirmiş'. Artık 59 yaşında olan Beatles hayranı Dimmel, o konsere gitmek