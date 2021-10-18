Beatles'ın 36 hit şarkısı TikTok'ta yer alacak

Efsane grup Beatles'ın 36 hit şarkısının TikTok'un sahibi ByteDance'in video içerik platformunda yer alacağı belirtildi.

Eylül ayında, sosyal medya platformu bir milyarı geçen aylık aktif kullanıcısı olduğunu duyurmuştu. Video içerik platformu, pek çok şarkının ve kişinin de ünlenmesini sağladı.

Şimdi ByteDance’in gençlere yönelik oluşturduğu sosyal medya platformu, bir zamanların dünyaca ünlü grubunun şarkılarına yer verecek. Şu an için üç hitine yer verilirken yakın sürede 36 şarkısının ekleneceği belirtildi.