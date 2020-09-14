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BeIN Sports'un başkanı Al-Khelaifi'nin rüşvet iddiasıyla yargılanmasına başlandı

14 Eylül 2020 23:44

BeIN Sports'un başkanı Nassar Al-Khelaifi'nin, eski FIFA Genel Sekreteri Jerome Valcke'ye Dünya Kupası ve Konfederasyon Kupası turnuvalarının yayın haklarının BeIN'de kalması için rüşvet verdiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı.

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