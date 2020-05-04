beIN Sports Türkiye'den çekiliyor mu?

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Süper Lig maçlarının durdurulmasının ardından ödemelerini de yapmayan yayıncı kuruluş beIN Sports'un, Türkiye'den çekilmeyi düşündüğü belirtildi.

Habertürk yazarı Serdar Ali Çelikler, lig maçlarını yayınlayan kuruluş olan beIN Sports'un Türkiye'den çekilmeyi ciddi ciddi düşünmeye başladığını yazdı.

Fransa'da da yayıncı kanal Canal+'ın sözleşmesini fesh ettiğini ifade eden Serdar Ali Çelikler, yayıncı kuruluşun tazminat yükümlüğünü de göze alarak, sözleşmesi 2021-22 sezon sonunda bitmesine karşın o süreyi beklemeden çekilmeyi gündemine aldığını ifade etti.

Bunun bir nedeninin de, kaçak yayın denilen IPTV yayınları ile maç izlenme oranının yüzde 65'lere çıkması ve decoder satışlarının artmaması olduğunu ifade eden Çelikler, "Bu karar alınırsa, zaten yaşadığı olağanüstü zor günler, Covid-19 dolayısıyla daha da katlanan Türk futbolu, kısa sürede yeni bir yayıncı bulmak zorunda kalabilir. Tabi ki görünürdeki 410 milyon dolardan da daha az bir bedele" dedi.