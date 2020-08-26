BeIN Sports'tan ayrılan Mehmet Demirkol'un yeni adresi belli oldu

Yayıncı kuruluş BeINSports ile 2 yıllık beraberliğin ardından ayrılık kararı alan Mehmet Demirkol'un yeni adresi belli oldu. Futbol yorumcusu ve gazeteci yeni sezonda Socrates Dergi ile anlaşmaya vardı.

Son 2 yıldır BeINsports ekranlarında izleyicisiyle buluşan futbol yorumcusu Mehmet Demirkol sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak yolların ayrıldığını duyurmuştu.

Daha önce NTVSpor'da uzun yıllar program yapan tecrübeli yorumcu BeINSports ayrılığını şu ifadelerle açıklamıştı:

"İki yıldır büyük keyifle çalıştığım Digitürk'ten yeni hedeflerin peşinde koşmak üzere ayrılmaya karar verdim. Tüm çalışma arkadaşlarıma ve izleyicilerimize teşekkür ederim."

Dijitale ağırlık vermeye karar verdiğini ifade eden Demirkol, artık Socrates ile Youtube kanalı üzerinden yayınlar yapacak. Socrates ve Demirkol sosyal medya hesaplarından anlaşmayı bir video yayınlayarak duyurdu.

Yayıncı kuruluştan ayrılan ünlü spiker Ercan Taner de bir süre önce Socrates ekibine katılmış, UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının ardından yorumlarını aktarmıştır.