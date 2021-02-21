beIN Sports'ta beklenmedik ayrılık

Spor spikeri Nazlı Canyurt, 10 yıldır görev yaptığı beIN Sports'tan ayrıldığını duyurdu. Canyurt "Yeni hayatıma bambaşka heyecanları yanıma katarak devam edeceğim" dedi.

Nazlı Canyurt ayrılığıyla ilgili olarak "10 yıl önce sunuculuğunun başında; heyecanlı, hevesli ve futbolu çok seven bir genç olarak girdim kapıdan. Büyüdüm, geliştim, olgunlaştım. Sadece çok çalışarak, senelerde, böylesi erkek egemen bir sektörün en prestijli programlarına imza attım. Her gün yeni bir şey öğrendim. Aslında uzun zaman önce karar vermiştim ancak yaşadığım ve çoğunuzun bildiği bir olay (o da başka bir zamanın ve başka bir mecranın konusu) sebebiyle bunu erteledim. Şimdi biraz daha ertelediğim kararımı hayata geçirmenin zamanı geldi" açıklamasını yaptı.