BeIN Sports protestolarını değerlendiren Demirkol: Burada biri yalan söylüyor

Spor yorumcusu, gazeteci Mehmet Demirkol, Kulüpler Birliği’nin BeIN Sports protestolarıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Demirkol, "Burada biri yalan söylüyor. Kibar olmayacağım, biri doğruyu söylemiyor değil yani. Biri yalan söylüyor" dedi.

Socrates YouTube kanalında yayımlanan Karşı Karşıya programında konuşan Demirkol, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Kulüpler Birliği ve BeIN Sports arasındaki “yayın krizine” ilişkin şöyle konuştu:

“Burada 3 ortak var. Biri kulüpler, biri federasyon diğeri de yayıncı kuruluş. Sistem şöyle işliyor: Yayıncı TFF ile anlaşmasını yapıyor, kulüpler işin içinde yok. Parayı TFF’ye veriyor, TFF alıyor, kesintileri yapıyor, parayı kulüplere dağıtıyor. Kulüpler diyor ki bize para gelmiyor. Parayı veren yayıncı diyor ki biz parayı verdik abi, TFF diyor ki hayır vermediler. Burada biri yalan söylüyor. Kibar olmayacağım, biri doğruyu söylemiyor değil yani. Biri yalan söylüyor. Bizim federasyon ve kulüpler birliğinin yalan söylemeye hakkı yok. Çünkü biz zaten onların yaptığı her şeyle ilgili güvensizlik içindeyiz. Biz derken bütün bir futbol camiasından bahsediyorum. Bu güvensizlik ortamında yayıncı ya da federasyondan birinin yüzde yüz yalan söylediği ortaya çıkıyor."

“Ligi Kulüpler Birliği yönetmeli”

"Nihat Özdemir’i niye eleştiriyorsun diye soruyorlar. Nihat Özdemir’in hayatındaki en önemli beş işten biri TFF değil. Adamın ihaleleri var, elektrik santrali yapıyor, havaalanı yapıyor, koca koca projeler yapıyor. Dünyanın en büyük müteahhitlerinden biri yahu Nihat Özdemir. Bak Türkiye demiyorum dünyanın en büyük müteahhitlerinden biri. Adamın federasyonla ilgilenecek zamanı yok ki. Alın liginizi kendiniz yönetin neden federasyona veriyorsunuz? Niye uğraşıyorsunuz bununla?"

“Protestoları görmemiz lazım”

Demirkol, takımların yayıncı kuruluşu protesto ettiği anları ekranda göstermeyen BeIN Sports’un bu kararıyla ilgili de şunları kaydetti:

“Bence görmemiz lazım. Beni protesto ediyorlar o yüzden göstermeyeyim diye bir tavır olmaz. Çünkü haklı olduğunu düşünüyorsan o protestoyu gösterirsin, sonra da spiker arkadaşlarımız, meslektaşlarımız açıklamalar yapar; ödenmiştir, sorun yoktur, yanlış anlaşılma var der ve buna federasyon cevap verir.”

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