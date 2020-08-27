"beIN satış yapamıyor, ciddi oranda kutu iadesi var"

Habertürk'ten Serdar Ali Çelikler Süper Lig yayıncı kuruluş beIN Sports'un satış yapamadığını ve ciddi oranda abonelik iadesinin olduğunu yazdı.

Fikstür'ün de yayıncı kuruluş beIN'in lehine ayarlandığını savunan Çelikler, "İlk 3 haftaya 3 tane büyük maç denk geldi. Ciddi oranda kutu iadesi olan, satış yapamayan beIN'in pazarlamasına yardımcı olacak bir durum" yorumunu yaptı.

Kulüplere seslenen Çelikler, 'hesapta 500 milyon dolara aldığı ihale bedelini, yaptırdığı, zorla kabul ettirdiği indirimlerle 220 milyon dolara indirdiği' yorumunda bulunurken "Aslında kulüplere telekom firmaları ortaklığı 300 milyon dolar teklif etmişti. TFF içinde bir klik var. O klik beIN'in adamları, bu kadar basit. TFF Başkanı Nihat Özdemir'i de bu ekip etkiliyor. beIN'in "içerideki adamları" allem etti kallem etti 'masayı yıktırtmadı' diye yazdı.

Kulüplere seslenen Çelikler, "TFF içindeki beIN kliği, şimdi sözleşmeyi 3 yıl daha ihalesiz uzatmaya çalışacaktır. Ey kulüpler; asla kabul etmeyin. Gerekirse TFF'yi değiştirin ama 220 milyon doları kabul etmeyin. En az 100 milyon dolar daha fazlası var bu işin" çağrısı yaptı.

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezon fikstürüne de değinen ve Fenerbahçe Galatasaray derbisinin seyircili oynanması gerektiğini düşünen Çelikler şunları yazdı;

"Şimdi gelelim Galatasaray'lıların hakkına. TFF, Ekim ayında yüzde 30 kapasite ile seyircili oynatmaya karar verdi. Haklı olarak yüzde 30 kapasiteye indirdi. Bu konuda TFF iyi niyetle bir hamle yapmış oldu. Lakin G.Saray - F.Bahçe derbisi 3. hafta ve 27 Eylül'de oynanacak. TFF'nin seyircili oynama kararını bu haftadan itibaren uygulamaya geçirmesi gerek. Bu hafta seyircisiz; sonraki hafta seyircili olursa haksızlık olur. Dolayısıyla Galatasaraylılar'ın yüzde 30 kapasite ile de olsa F.Bahçe maçında Telekom Stadı'nda olması gerek diye düşünüyorum."

Süper Lig'de 2020-2021 sezonu fikstür çekimi sona erdi. Süper Lig'de Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe arasındaki derbiler 3, 10 ve 19. Haftalarda oynanacak.

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Yazıya şuradan ulaşabilirsiniz - Galatasaray, Fenerbahçe derbisini seyircisiyle oynamalı