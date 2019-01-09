BDR Thermea, ısı pompası imalatçısı Techneco'yu satın aldı

İstanbul, 9 Ocak (DHA) - Baymak’ın da aralarında yer aldığı altı iklimlendirme markasını bünyesinde bulunduran BDR Thermea Group, ısı pompası üreticisi Techneco’yu satın aldı.

Şirketten yapılan açıklamada, \"Akıllı ısı çözümleri alanında çalışmalar yapan BDR Thermea Group, ısı pompası pazarında inovasyon ve AR-GE çalışmaları gerçekleştiren Hollanda merkezli Techneco’yu satın alarak pazardaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor\" denildi.

BDR Thermea Group CEO’su Bertrand Schmitt satın alma konusunda şöyle konuştu:

\"Avrupa’da önümüzdeki on yılda dört kat büyümesi beklenen hibrit çözümler ve ısı pompası pazarında doğru fırsatı yakalamak üzere kararlı bir şekilde hareket ediyoruz. Stratejik önemi yüksek olan bu satın alma, ısı pompası kategorisinde bizi güçlendirecek. Techneco, BDR Thermea Group portföyüne değerli bir katkı sağlayacak.\"

Türkiye’nin enerji politikalarındaki en önemli konularından birinin yenilenebilir ve temiz enerji kullanımının desteklenmesi olduğunu söyleyen Baymak CEO’su Ender Çolak, Türkiye’de en hızlı büyüyen iklimlendirme grubu ürününün ısı pompası olduğunun altını çizdi ve ekledi:

“Türkiye’de ısı pompası pazarında, son iki yılda tek haneli büyüme yaşanırken, biz yüzde 50 oranında bir büyüme elde ettik. Farklı uygulama alanlarındaki ihtiyaçlara cevap verebilmek için dört yeni modeli ürün portföyümüze ekledik ve önümüzdeki dönemde de ürün gamımızı genişletmeyi planlıyoruz. Techneco’nun deneyimi ve Ar-Ge süreçlerimize katkısıyla önümüzdeki dönemde yeni ürünleri de kullanıcılarımızla buluşturacağız.”

