BDP'ye Türk solundan eşbaşkan mı geliyor?

T24

Bir Kürt, bir Türk eş başkan

Öcalan, Tüzel'i işaret etmişti



Lider adayları

Denendi ama olmadı

Çatı partisi çalışmalarına başlanması için, yüksek oy oranı ile milletvekili seçilen, ancak Yargıtay’ın cezasını onaması nedeniyle parlamentoya girip girmeyeceği tartışmalı olan Hatip Dicle’nin durumunun netleşmesi beklenecek. DHA'nın haberine göre Dicle, milletvekilliği tescillenirse güçlü genel başkan adayı olarak ortaya çıkacak.Projeye göre, çatı partisinde Dicle ile birlikte Kürt olmayan EMEP Genel Başkanı Levent Tüzel ya da 68 kuşağının sembol isimlerinden Ertuğrul Kürkçü eşbaşkanlığı üstlenecek. BDP ve diğer partiler de çatı partisine katılacak.Abdullah Öcalan’ın ısrarla gündeme getirdiği, Kürtlerin yanı sıra sol ve sosyalist kesimlerin içinde yer aldığı çatı partisi girişimine seçimlerin ardından start verildi. BDP’nin politikalarına yön veren siyasi kadro üzerinde büyük etkisi bulunan Dicle’nin durumu da çatı partisi ile birlikte tartışılıyor. Dicle’nin durumunun netleşmesiyle birlikte çatı partisi çalışmalarına hız verilecek.Düşünülen yol haritasına göre, BDP destekli bağımsızların parlamentoya gelmesinden sonra önce BDP grubu oluşturulacak. Grubun oluşması ile birlikte Dicle, önündeki yasal engel kalkarsa önümüzdeki iki ay içinde yapılacak kongrede en güçlü genel başkan adayı olacak. Dicle, bu aşamada çatı partisi kurulursa bu partiye, kurulmazsa BDP’ye genel başkan olacak. Dicle’nin genel başkan olması partiye yön veren kadro tarafından benimseniyor. Önümüzdeki dönemde Kürt sorununun çözümü konusunda radikal kararları uygulamaya koyması beklenen BDP’de, Dicle’nin liderliği tabanda da destekleniyor.Kulislerdeki bilgilere göre, çatı partisi büyük olasılıkla BDP kongresinden sonra kurulacak. Çatı partisi kurulana kadar, siyaset yasağı nedeniyle BDP’ye katılamayan Ahmet Türk, Aysel Tuğluk ve Leyla Zana bağımsız kalacak. Bu 3 isim, yasakları bitene kadar çatı partisine de katılamayacak.Çatı partisinin kurulacağı aşamaya kadar, Levent Tüzel ve Şerafettin Elçi de kendi partilerine dönecek. Tüzel EMEP’e, Elçi ise KADEP’e geri dönecek. Bu isimler, buna rağmen, BDP ile ortak hareket edecek. Kürkçü gibi belli bir partiye mensup olmayan isimler ise BDP’de devam edecek.Çatı partisinin kurulmasının ardından, BDP dahil tüm partiler bu partiye katılacak. Çatı partisinin eşbaşkanı bu aşamada Dicle ile Tüzel ya da Kürkçü olacak. Öcalan da avukatları aracılığıyla, oluşturulmaya çalışılan çatı partisi liderliği için Tüzel’i işaret etmişti.BDP, EMEP, ÖDP ve SDP’nin öncülüğünde 2008 yılında çatı partisi çalışmaları için masaya oturmuştu.Sol Çatı Parti Taslağı oluşturulduktan sonra demokratik kitle örgütleri, aydınlar, yazarlar, kanaat önderleriyle bir dizi görüşmeler gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 yıl süren çalışmalar sonunda bir çatısı kurulamadı. 2010 yılında terörist Öcalan, Kürt siyasetçilerin, EMEP, ÖDP ve EDP ile bir araya gelmesi gerektiğini söylemişti.