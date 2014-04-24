BDP'nin yeni ismi DTP olabilir

Milletvekilleri 28 Nisan’da HDP’ye geçecek olan BDP, 8 Haziran’da yapılacak kurultayında ismini değiştirmeye hazırlanıyor. Yerel seçimlerin ardından başlayan ve kurultaya kadar da devam edecek tartışma sürecinde ‘Demokratik Topluluklar Partisi- DTP’ ismi güçlü bir alternatif olarak öne çıktı.

Okan Konuralp’ın Radikal’de yer alan haberine göre, BDP’nin ‘demokratik özerklik’ adını verdiği, ‘yönetim yetkilerinin bir bölümünün yerel seçilmiş - temsili yapılara devredilmesi’ talebini yaşama geçirmek amacıyla çalışmalarını yürütmesi planlanan yeni parti, PKK’ya yakın Kürt siyasi hareketinin ‘kadro partisi’ olarak rol üstlenecek.

Kurultaya kadar BDP Eşgenel Başkanlığı sürdürecek olan Selahattin Demirtaş, BDP’nin yeni ismi hakkında bilgi vermedi ancak, isim değişikliğini de hedefleyen sürece ilişkin, “BDP’nin kapısına kilit vurulmuyor. Format değiştirecek, başka bir örgütlenmeyle devam edecek. İsmini ve tüzüğünü dahi tartışacağız, her şeyiyle” dedi.

HDP’nin adı ve amblemi de değişebilir

BDP’nin yaşayacağı isim değişikliğine benzer bir süreç HDP için de geçerli. Demirtaş, HDP’deki olası yenilenme hakkında da bilgi verdi. Demirtaş, “HDP kongresinde seçimlerde biraz daha kolaylaştırıcı olması için ismi de amblemi de gözden geçirilebilir” dedi. HDP’nin BDP kongresi sonrasında toplanacak kurultayında eşgenel başkan değişikliğine gidip gitmeyeceğine ise İmralı, Kandil, BDP ve HDP’yi oluşturan diğer siyasi hareketlerin değerlendirmeleri sonucunda karar verilecek. “HDP eşgenel başkanı olmayacağım” demesine rağmen Demirtaş, öne çıkan isim.

“Parti tabanı ve Türkiye’nin batısı sizin genel başkanlığınıza daha sıcak bakıyor” yorumlarını Demirtaş şöyle yanıtladı:

“Bu bir görev değişikliği. Ben görevden kaçmıyorum. Evet tabanımız bazı siyasetçilere daha fazla ilgi gösteriyor olabilir ama nihayetinde bir mücadele geleneğinden geliyoruz. İsimlere bağlı bir parti değiliz. Tayyip Erdoğan varsa AKP var, yoksa AKP yok. Ben yokken başlayan bir mücadele geleneğinden geliyor bu parti. Benim için de bir son değil, ismim de cismim de olacak. Yeni bir yönetim ve eşbaşkanlarla devam ediyoruz. Ama siyasetin ne getireceğini kestirmek zordur.”