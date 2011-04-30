BDP'nin seçim otobüsüne arama

T24

'Diyarbakır sözü mü, kadın sözü mü'

'Başbakan gelişmelerden ders çıkarmıyor'

'Kiminle başlattıysanız onunla bitirin'

BDP otobüsü arandı

BDP Diyarbakır’da Tunceli’de 7 PKK’lının öldürülmesini protesto etmek için yürüyüş düzenledi. Aralarında BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, BDP’nin Diyarbakır’da desteklediği bağımsız milletvekili adaylarından Emine Ayna, Nursel Aydoğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir’in de destek verdiği yaklaşık 2 bin kişi, ellerinde PKK flamaları ve Abdullah Öcalan’ın posterleri ile Bağlar İlçesi’nde bulunan Koşuyolu Parkı’na yürüyüşe geçti.Yürüyüşün başlaması ile birlikte çevik kuvvet polisleri, yola barikat kurarak, grubun yürümesine izin vermedi. Diyarbakır Emniyet Müdür Yardımcısı İlyas Burunak, görevlilerden grup içerisinde açılan yasa dışı pankartların indirilmesi durumunda geçişe izin verebileceğini söyledi. Uzun süren bekleyişin ardından Burunak ile görüşen BDP’nin desteklediği bağımsız milletvekili adayı Emine Ayna, herhangi bir olay çıkmayacağı yönünde söz verdi.İlginç diyalogların yaşandığı görüşme sırasında polis şefi Burunak, BDP’li Ayna’ya "Diyarbakır sözü mü" sözleri karşılık, Ayna da "Kadın sözü" karşılığını verdi.Koşuyolu Parkı’na yürüyen grup, yeniden PKK flamaları açarken parkta toplanan gruba seslenen BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, 30 yıldır silahın sorunu çözmediğini söyledi. Geylani, "Sorunu çözecek tek güç halktır. 30 yıldır sistemin varisi olan Başbakan Erdoğan bu gelişmelerden ders çıkarmıyor. Bu iradeyi hala gösteremiyor. Son günlerde bölgenin birçok yerine askeri yığınak ve seyyar karakollar inşa ediliyor. Bu sistemin kafasında hep karakol inşa etmek vardır. Bu şekilde eylemsizlik sürecini de sabote ettiler. Bunlar ölmek ve öldürmekten başka bir yol bilmiyor. Sistem gençlere ’ya öl ya da öldür’ emri veriyor. Biz bu iki anlayışa da karşıyız" dedi.Tunceli’de 7 PKK’lının çatışmada öldürüldüğünü hatırlatan Geylani şöyle dedi:"Yaşama kast edilen her anlayışı şiddetle kınıyoruz. Bu anlayışı annelere dayatan anlayışlara yazıklar olsun. 18 Nisan darbesinden bu yana 200 kişi tutuklandı, onlarca ölüm yaşandı. Bunlar artık son olsun. İmralı’da görüşmeler devam ederken Kürt halkının demokratik meşru taleplerine cevap vermedikleri gibi kanla bastırmaya çalışıyorlar. Bu 30 yıllık savaş zihniyeti sorunu çözmedi. 30 yıl önce bu savaşı kiminle başlattıysan onunla bitirmek zorundasın. Evet PKK’nın silahlı gücü ile başlattınız. Öyleyse PKK’nın silahlı gücü ve onun önderi sayın Abdullah Öcalan ile bitirmek zorundasınız. Başka çaresi yok"Olaysız sona eren gösterinin ardından, yürüyüş sırasında taşınan PKK flamalarının BDP’ye ait seçim otobüsüne konulduğu gerekçesiyle, polis otobüste arama yapmak istedi. Otobüste bulunan Hamit Geylani, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve Siirt Bağımsız milletvekili adayı Gülten Kışanak ile polisler 2 saate yakın pazarlık yaptı. Savcılıktan alınan arama kararının ardından, yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.Otobüste yapılan aramanın ardından BDP binası önünde toplanan kalabalığa seslenen BDP Genel Başkan Vekili Hamit Geylani, "Neydi olup bitenler neydi, bir kaşık suda bu vahşice fırtınayı koparmak" dedi.Parti otobüsünün aranmasının, genel merkezlerini aramak anlamına geldiğini iddia eden Geylani, "Ama onlar barış, demokrasi ne varsa her şeye dokunmak istiyor. Çünkü onların DNA’sında ve kanlarında hukuksuzluk var. Partimizin otobüsünde ne var? Otobüste hiçbir şey bulamadılar. Burada ancak sizin demokratik serhildanlarını görebilirler. Başka hiçbir şey bulamazlar" dedi.