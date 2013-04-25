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Politika

BDP'nin 'savaş tazminatı' önerisi MHP'yi kızdırdı

MHP'li Faruk Bal, '30-40 bin kişinin katili PKK'ya, savaş tazminatı yolunu açacak şekilde anayasaya hüküm koymak, bu Anayasa için ahlaksızlık olur' dedi

25 Nisan 2013 00:20

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, BDP’nin ''Savaşın zararlarının saptanması, zararların telafisi ve tazmini'' için Meclis Komisyonu kurulmasına ilişkin önerisi MHP ile sert tartışmaya neden oldu. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, ''30-40 bin kişinin katili PKK'ya, savaş tazminatı yolunu açacak şekilde anayasaya hüküm koymak, bu Anayasa için  ahlaksızlık olur” dedi. MHP’liler, ‘Böyle bir şeyin anayasa için şerefsizlik olacağını’ söyledi. BDP kanadı, ‘şerefin’ göreceli bir kavram olduğunu ve herkese göre değişebileceği yanıtını verdi.

 

Bal: Türkiye savaş mı kaybetti?

 

Sevr Antlaşması masasında oturan Osmanlı diplomatı gibi hissettiğini  söyleyen MHP’li Bal,  “Türkiye savaş mı kaybetti? Savaş kaybeden ülkelerde bile yok. Bu, ileride uluslararası mecralarda kullanılmak üzere, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda delil üretiliyor” dedi.

 

MHP: BDP’nin önerisi tutanaklardan çıkarılsın

 

MHP, BDP’nin  önerisinin tutanaklardan çıkarılmasını  istedi.  AKP ve CHP  öneriye destek vermedi. CHP’li Atilla Kart, "Anayasa görüşmelerinde  tutanak dışına  çıkılması yöntemi uygulamaya başlanırsa bunun önünü  alamayız” dedi. 

 

Romanlara anayasal güvence

 

BDP, azınlıklık vakıfları ile Romanlarla ilgili  anayasada özel düzenlemeler istedi. CHP, bu iki önerinin  anayasada yer almasının gereksiz olduğunu, bu konuların demokrasi içinde çözülebileceğini  söyledi.

Komisyonda, mevcut anayasadaki gibi Cumhurbaşkanının, devletin başı olduğu hükmü korundu. AKP ‘Başkan’ önerisini sundu.

 

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