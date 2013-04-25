BDP'nin 'savaş tazminatı' önerisi MHP'yi kızdırdı

Hülya Karabağlı/ Ankara

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda, BDP’nin ''Savaşın zararlarının saptanması, zararların telafisi ve tazmini'' için Meclis Komisyonu kurulmasına ilişkin önerisi MHP ile sert tartışmaya neden oldu. MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, ''30-40 bin kişinin katili PKK'ya, savaş tazminatı yolunu açacak şekilde anayasaya hüküm koymak, bu Anayasa için ahlaksızlık olur” dedi. MHP’liler, ‘Böyle bir şeyin anayasa için şerefsizlik olacağını’ söyledi. BDP kanadı, ‘şerefin’ göreceli bir kavram olduğunu ve herkese göre değişebileceği yanıtını verdi.

Bal: Türkiye savaş mı kaybetti?

Sevr Antlaşması masasında oturan Osmanlı diplomatı gibi hissettiğini söyleyen MHP’li Bal, “Türkiye savaş mı kaybetti? Savaş kaybeden ülkelerde bile yok. Bu, ileride uluslararası mecralarda kullanılmak üzere, Anayasa Uzlaşma Komisyonu'nda delil üretiliyor” dedi.

MHP: BDP’nin önerisi tutanaklardan çıkarılsın

MHP, BDP’nin önerisinin tutanaklardan çıkarılmasını istedi. AKP ve CHP öneriye destek vermedi. CHP’li Atilla Kart, "Anayasa görüşmelerinde tutanak dışına çıkılması yöntemi uygulamaya başlanırsa bunun önünü alamayız” dedi.

Romanlara anayasal güvence

BDP, azınlıklık vakıfları ile Romanlarla ilgili anayasada özel düzenlemeler istedi. CHP, bu iki önerinin anayasada yer almasının gereksiz olduğunu, bu konuların demokrasi içinde çözülebileceğini söyledi.

Komisyonda, mevcut anayasadaki gibi Cumhurbaşkanının, devletin başı olduğu hükmü korundu. AKP ‘Başkan’ önerisini sundu.