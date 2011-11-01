-BDP'nin önerisi kabul edilmedi TBMM (A.A) - 01.11.2011 - BDP'nin, TOKİ ile ilgili araştırma önergesinin, bugün görüşülmesine dair grup önerisi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilmedi. BDP, Danışma Kurulunda oy birliği sağlanamadığı için TOKİ'ye ilişkin araştırma önergesinin bugün görüşülmesini, grup önerisi olarak Genel Kurula getirdi. Grup önerisi lehinde söz alan BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TOKİ'nin esas amacının, dar gelirli vatandaşlarının konut ihtiyacını karşılamak, göç alan şehirlerdeki konut ihtiyacına, sağlıklı büyümeyi sağlayacak şekilde cevap vermek olduğunu söyledi. Tan, TOKİ'nin, belediye harçlarından, proje bedellerinden ve yapı denetim harçlarından muaf olmasına rağmen maliyet-satış arasındaki farkın devam ettiğini ifade etti. Projelerin, eski Sovyetler Birliği'ndeki tek tip konutları anımsattığını, küçük yeğenlerinin nerede olursa olsun TOKİ konutlarını gördüğünde ''Bu TOKİ'' dediğini belirten Tan, yapıların estetikten uzak olduğunu savundu. Tan, büyük alışveriş merkezleri, hastane, stadyum, karakol, prestij projelerinin gündeme geldiğini, bunların TOKİ'nin varoluş nedeni dışındaki uygulamalar olduğunu söyledi. Tan, inşaat kalitesinin gittikçe düştüğünü öne sürdü. BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık da grup önerisi lehinde yaptığı konuşmada, Van'dan geldiğini anlatarak, ''acılı günlerde, buradan nemalanmanın ahlaksızlık olduğunu'' öne sürdü. Deprem bölgesindeki çalışmalarda kimliği ne olursa olsun emeği geçen herkese teşekkür eden Sakık, can kurtarmaya çalışan herkesin ellerinden öptüğünü söyledi. Sakık, ''acılarıyla alay eden İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'in görevden alınmasını'' istedi. Grup önerisi aleyhine söz alan CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, ''Deprem olur, yüzlerce vatandaş ölür, Başbakan, bakanlar 'deprem üzerinde siyaset yapmayın' der. Yüzlerce insan ölse de yaşam hakkımız gasp edilse de siyaset yapmayın... Siz ölümün siyasetini yapacaksınız ama biz siyaset yapmayacağız. Ülkemizde gözyaşı sel olmuşken, anaların yüreği yanarken bize susmamızı söyleyeceksiniz. CHP, milleti için siyaset yapmaya devam ediyor'' diye konuştu. AK Parti İstanbul Milletvekili Hüseyin Bürge, grup önerisi aleyhindeki konuşmasında TOKİ'nin bugüne kadar yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Bürge, TOKİ'nin yaptığı konutların sayısının, yüz bini aşkın 20 şehir anlamına geldiğini belirtti. Konuşmaların ardından BDP'nin grup önerisi reddedildi.