-BDP'nin Meclis'teki Toplantısı sona erdi TBMM (A.A) - 03.10.2011 - BDP'nin TBMM Grup Yönetim Kurulu ve milletvekillerinin katılımıyla yaptığı toplantı sona erdi. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen toplantı, 5 saat sürdü. Toplantıda, ihtisas komisyonlarına verilecek üyelerin çoğunluğu belirlendi. BDP Grubu, üyeleri netleştirdikten sonra listeyi TBMM Başkanlığına sunacak. Muş Milletvekili Sırrı Sakık'ın 24. Dönem'de de TBMM İdare Amiri olacağı öğrenildi. BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, yeni anayasa için hazırlık komisyonuna üye belirlemenin bir kaç gün daha alacağını söyledi. Kışanak, AK Parti ile görüşme talebinin gününün ise yarın belirlenebileceğini kaydetti. -Kayıt işlemlerini tamamladılar- Öte yandan, eksikleri olan milletvekilleri bugün kayıt işlemlerini tamamladı. Evrakları eksik olan milletvekilleri, parmak izi verdi ve maaşlarının yatırılacağı banka hesaplarını açtırdı.