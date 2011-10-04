BDP’nin kadın milletvekilinin evine operasyon





Hülya Karabağlı



T24/ANKARA



Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Nursel Aydoğan’ın kız arkadaşlarıyla kaldıkları eve operasyon düzenlendi. Operasyonu Ankara’da öğrenen Aydoğan, BDP Grup toplantısı sonrasında konuyla ilgili T24’e, “ Diyarbakır’da polis adım adım izliyor. Benim nerede kaldığımı biliyor. Nezaketen de olsa haber verilebilirdi” dedi. Aydoğan, operasyon için milletvekili olmasının sonucu değiştirmeyeceğine dikkat çekti ve “Zaten benim kim olduğumu bilirler. Bu operasyonu engellemezdi”.





‘Kaldığım eve operasyon düzenlenmiş’



Diyarbakır Milletvekili Nursel Aydoğan, KCK operasyonları kapsamında kız arkadaşlarıyla kaldıkları eve baskın yapıldığını söyledi. Parti Meclisi tarafından tutulan evi, arkadaşlarıyla paylaştıklarını söyleyen Aydoğan, “ Devam eden operasyonlar çerçevesinde benim de kaldığım eve operasyon düzenlenmiş. Ben, Diyarbakır’da değildim. Operasyonun benim de kaldığım eve yapıldığını basından öğrendim”.





‘Milletvekili olmam operasyona engel olmazdı”



Ankara’ya gelmeden önce eşyalarını toparladığını anlatan Aydoğan, operasyon sırasında kolilerin darmadağın yapıldığını söyledi. Aydoğan, “ Siz bir milletvekilisiniz. Bir milletvekilinin evine operasyon düzenleniyor” hatırlatmasına, “ Onlar benim milletvekili olduğumu bilirler. Ama, benim milletvekili olmam operasyonu engellemezdi. Bu yüzden ben de ‘nezaketen de olsa haber verilebilirdi diyorum”.





‘Evimi niye basıyorsun’



“Evimi niye basıyorsun” diye tepkisini dile getiren Aydoğan, “ Milletvekili olsa da adım adım takip ediyorsun. İzliyorsun. Evimi niye basıyorsun”





