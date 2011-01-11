BDP'nin 'ılımlı' vekilleri tasfiye mi olacak?

T24- Yazar Kurtuluş Tayiz, ismini vermediği bir kaynaktan aldığı habere göre "BDP’nin Meclis’te 20 kişiden oluşan grubunun yüzde yetmişinin “ılımlı” oldukları gerekçesiyle Haziran ayında yapılacak seçimlerde tekrar seçilme şansı bulamayacaklarını" yazdı. Tayiz, "BDP için şahinlerden oluşan bir adaylar listesi oluşturulduğunu ve seçimlere bu radikal adaylarla girmek için düğmeye basıldığını" aktardı.



Tayiz'in Taraf gazetesindeki Dar Kapı isimli köşesinde yayımlanan yazısı (11 Ocak 2011) şöyle:



BDP'de ılımlılar gidecek







Telefondaki ses ısrarla “Bu bilgi birinci elden” diyor, anlattıklarının doğruluğunu pekiştirmek için. Konu BDP. Kaynağım, PKK’nın Kuzey Irak’taki örgüt kamplarından Türkiye çalışmalarını kontrol eden yönetici grubunun, BDP için şahinlerden oluşan bir adaylar listesi oluşturduğunu ve seçimlere bu radikal adaylarla girmek için düğmeye bastığını söyledi. Bu listeye göre BDP’nin Meclis’te 20 kişiden oluşan grubunun yüzde yetmişi, “ılımlı” oldukları gerekçesiyle, haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerde tekrar seçilme şansı bulamayacak. Parti yönetiminde de büyük değişiklik olacak. Taraf’a konuşan kaynağımın anlattıkları satırbaşlarıyla şöyle:

» Örgütün Kuzey Irak’taki Xakurkê, Xinere hattında Türkiye çalışmalarını denetleyen yönetici kadrosu, BDP’yi yeniden dizayn etme kararı aldı.

» BDP’nin seçimlere radikal adaylarla girmesi için tek tek isimler belirlenmeye başlandı.

» Partideki ılımlı isimler tasfiye edilecek.

» BDP’nin Meclis grubunun yüzde yetmişi önümüzdeki seçimlerde bir daha Meclis’e giremeyecek. Bu isimlerden bazıları seçilemeyecekleri yerlerden aday gösterilecek, bazılarına da adaylık fırsatı tanınmayacak.

» BDP’nin yönetim kadrosu değişecek. Belki bazı isimler sadece aday olma şansı bulacak ama etkili pozisyonlardan uzaklaştırılacak.

» Örgüt, seçimlere yeni, şahin bir BDP’yle girmeyi hedefliyor.

» Bu grup ipleri tümden ele almak için mart ayını bekliyor. Mart ayında ilan edilen ateşkesle ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklar. Eğer İmralı’nın çözüm için hükümetten mart ayına kadar atmasını beklediği adımlar atılmazsa, bu şahinler listesi Öcalan’a da kabul ettirilecek.

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Yukarıda aktardığım konuşmadan sadece gelecek ya da gidecek siyasetçilerin adlarını ayıkladım. Zira isimler ve adlar vererek parti içi çekişmelere yol açmak istemiyorum.

Kaynağımın aktardığı bu iddiaları BDP’li bir yöneticiye sordum. BDP’de kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığını söyleyen yönetici, “Çözüm gelişmezse dağ da, İmralı da sertleşir; BDP’de de sertlik yanlısı adaylar öne çıkar” dedi.

Konuştuğum başka bir BDP’li de Kürt siyasetinde ılımlı ve sağduyulu bir siyasi çizginin gelişip güçlendiğini, İmralı’nın da bunu fark ettiğini; dağda hazırlanan listelerin tutmasının ise artık zor olduğunu söyledi.