T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP'nin 'ılımlı' vekilleri tasfiye mi olacak?

Tayiz, 'BDP'nin seçimlere radikal adaylarla girmek için düğmeye basıldığını' aktardı.

11 Ocak 2011 02:00

T24- Yazar Kurtuluş Tayiz, ismini vermediği bir kaynaktan aldığı habere göre "BDP’nin Meclis’te 20 kişiden oluşan grubunun yüzde yetmişinin “ılımlı” oldukları gerekçesiyle Haziran ayında yapılacak seçimlerde tekrar seçilme şansı bulamayacaklarını" yazdı. Tayiz, "BDP için şahinlerden oluşan bir adaylar listesi oluşturulduğunu ve seçimlere bu radikal adaylarla girmek için düğmeye basıldığını" aktardı.


Tayiz'in Taraf gazetesindeki Dar Kapı isimli köşesinde yayımlanan yazısı (11 Ocak 2011) şöyle:


BDP'de ılımlılar gidecek



Telefondaki ses ısrarla “Bu bilgi birinci elden” diyor, anlattıklarının doğruluğunu pekiştirmek için. Konu BDP. Kaynağım, PKK’nın Kuzey Irak’taki örgüt kamplarından Türkiye çalışmalarını kontrol eden yönetici grubunun, BDP için şahinlerden oluşan bir adaylar listesi oluşturduğunu ve seçimlere bu radikal adaylarla girmek için düğmeye bastığını söyledi. Bu listeye göre BDP’nin Meclis’te 20 kişiden oluşan grubunun yüzde yetmişi, “ılımlı” oldukları gerekçesiyle, haziran ayında yapılması öngörülen seçimlerde tekrar seçilme şansı bulamayacak. Parti yönetiminde de büyük değişiklik olacak. Taraf’a konuşan kaynağımın anlattıkları satırbaşlarıyla şöyle:

» Örgütün Kuzey Irak’taki Xakurkê, Xinere hattında Türkiye çalışmalarını denetleyen yönetici kadrosu, BDP’yi yeniden dizayn etme kararı aldı.

» BDP’nin seçimlere radikal adaylarla girmesi için tek tek isimler belirlenmeye başlandı.

» Partideki ılımlı isimler tasfiye edilecek.

» BDP’nin Meclis grubunun yüzde yetmişi önümüzdeki seçimlerde bir daha Meclis’e giremeyecek. Bu isimlerden bazıları seçilemeyecekleri yerlerden aday gösterilecek, bazılarına da adaylık fırsatı tanınmayacak.

» BDP’nin yönetim kadrosu değişecek. Belki bazı isimler sadece aday olma şansı bulacak ama etkili pozisyonlardan uzaklaştırılacak.

» Örgüt, seçimlere yeni, şahin bir BDP’yle girmeyi hedefliyor.

» Bu grup ipleri tümden ele almak için mart ayını bekliyor. Mart ayında ilan edilen ateşkesle ilgili yeni bir değerlendirme yapacaklar. Eğer İmralı’nın çözüm için hükümetten mart ayına kadar atmasını beklediği adımlar atılmazsa, bu şahinler listesi Öcalan’a da kabul ettirilecek.

                                                                                 ***

Yukarıda aktardığım konuşmadan sadece gelecek ya da gidecek siyasetçilerin adlarını ayıkladım. Zira isimler ve adlar vererek parti içi çekişmelere yol açmak istemiyorum.

Kaynağımın aktardığı bu iddiaları BDP’li bir yöneticiye sordum. BDP’de kimin elinin kimin cebinde olduğunun belli olmadığını söyleyen yönetici, “Çözüm gelişmezse dağ da, İmralı da sertleşir; BDP’de de sertlik yanlısı adaylar öne çıkar” dedi.

Konuştuğum başka bir BDP’li de Kürt siyasetinde ılımlı ve sağduyulu bir siyasi çizginin gelişip güçlendiğini, İmralı’nın da bunu fark ettiğini; dağda hazırlanan listelerin tutmasının ise artık zor olduğunu söyledi.

 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24