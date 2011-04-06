-BDP'NİN HEDEFİ 35 MİLLETVEKİLLİĞİ İSTANBUL (A.A) - 06.04.2011 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 12 Haziran seçimlerinde 35 milletvekiliyle parlamentoda olmayı hedeflediklerini belirtti. Aralarında BDP, EMEP, ESP gibi siyasi partilerin de bulunduğu 17 parti ve sivil toplum kuruluşunun oluşturduğu ''Emek, Demokrasi ve Özgürlük Bloku'' tarafından, seçime ilişkin basın toplantısı düzenlendi. Taksim Hill Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, grup adına hazırlanan metni okuyan Demirtaş, seçimlere 12 Eylül Anayasası ve Siyasi Partiler Kanunu'yla girildiğini, ''Demokratikleşme, açılım kavramlarını kullananların, yeni anayasa tartışmasını dillerinden düşürmeyenlerin, darbe anayasasının tüm ayrıcalıklarını kullanarak hükümet ve muhalefet olmak konusunda tam bir anlayış birliği içinde hareket ettiğini'' ileri sürdü. AK Parti Hükümeti döneminde işsizlik açlık ve sefaletin hızla arttığını, eğitim, sağlık, ulaşım, barınma gibi temel hak ve ihtiyaçların birer rant alanı haline dönüştürüldüğünü savunan Demirtaş, ''Yüzde 10'luk seçim barajını statükocuların başına yıkmak için, Türkiye'nin tüm ezilen ve sömürülen kesimlerinin, mağdur olan her yurttaşın sesini ve talebini Meclise taşımakta kararlıyız. Bunun için bağımsız adaylarla seçime giriyoruz'' dedi. -SORULAR- Toplantıda basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Demirtaş, bir gazetecinin, ''Başbakan sizi bölücükle suçladı? Ne diyeceksiniz?'' sorusu üzerine, ''Başbakan taleplerle ilgili ne diyor bunu açıklasın. Anadilde eğitime ne diyor, seçim barajına ne diyor, 'Askeri-siyasi operasyonlar dursun' diyoruz ne diyor, siyasi tutuklular serbest kalacak mı bunlarla ilgili ne diyor? Şimdi bunlara cevap veremeyen Başbakan, sıkıştığı her yerde gündem saptırmaya çalışıyor'' diye konuştu. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesine imam gönderilmesi konusunun MGK'da kararlaştırıldığını iddia eden Demirtaş, dinin siyasete alet edildiğini savundu. Selahattin Demirtaş, ''Siz, dini bile, imamları bile terörle mücadele argümanı olarak kullanıyorsanız dinle ilgili hiçbir samimiyetiniz yoktur. Bunun adı samimiyetsizliktir, ikiyüzlülüktür'' görüşünü savundu. BDP Genel Başkanı Demirtaş, ''Hangi imam öyle, hangisi değil nasıl ayırt edecekler?'' sorusuna da ''Cuma hutbesi verirken imam belli olur. Diyanetin gönderdiği metin dışında metin okuyan, konuşmalar yapan, AKP'nin siyasi faaliyetlerini yürüten, örgütleme çalışmasını yürüten, cemaati örgütleyen, ev ev dolaşıp AKP'nin propagandasını yapan imamlar var, bütün bunlar bilinmeyen şeyler değil'' cevabını verdi. -''KCK TUTUKLULARINDAN 3 VEYA 5 ADAY...''- İstanbul'da 2 milletvekilleri bulunduğunu, bu kez 4 milletvekili çıkarmayı hedeflediklerini belirten Demirtaş, ''Adaylar arasında KCK sanıkları da olacak mı? sorusunu ise ''Cezaevinde bulunan arkadaşlarımızla dışarıda bulunan arkadaşlarımız arasında hukuki açıdan da siyasi açıdan da bizim için hiçbir fark yoktur. O arkadaşlarımız da cezaevinde siyaset yapıyorlar ve siyaset yaptıkları için cezaevindeler. Dolayısıyla onların da başvuruları komisyonumuz tarafından değerlendiriliyor. Sanıyorum 3 veya 5 arkadaşımız cezaevinden, tutuklanan arkadaşlarımızdan aday gösterilecek'' diye yanıtladı.