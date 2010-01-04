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Politika

BDP'nin Grup Başkanı Nuri Yaman oldu

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) grup başkanı Muş milletvekili Nuri Yaman oldu. Partinin Meclis'teki ilk grup toplantısı yarın yapılacak.

04 Ocak 2010 02:00

T24- Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) grup başkanı Muş milletvekili Nuri Yaman oldu. Partinin Meclis'teki ilk grup toplantısı yarın yapılacak.

BDP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) bugün toplandı.

MYK, yeni grup başkanvekillerini ve Meclis İdare Amirliği için önerilecek ismi belirliyor.

Kongre hazırlıkları da MYK'nın bir diğer gündem maddesi. DTP kapatıldıktan sonra kurulan BDP'nin ilk kongresi 1 Şubat'ta Ankara'da yapılacak.

Barış ve Demokrasi Partisi, kongrede yeni genel başkanını ve yeni yönetimini belirliyor.

Bugünkü MYK'da olağanüstü kongre öncesinde yapılacak çalışmaların ele alınması bekleniyor.

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