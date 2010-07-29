BDP'nin giremediği Dörtyol'a MHP girebilecek mi?

T24 -

'MHP'nin kararından haberim yok'

MHP'den İnegöl ve Dörtyol'a heyet

'MHP sağduyunu rehberliğinden ayrılmayacak'

'İnegöl ve Dörtyol için 2 heyet görevlendirildi'

BDP heyeti ilçeye alınmadı

Lekesiz: Siyasi bir karar değil

Dörtyol'da yaşanan gerginlik ardından ilçeti Diyarbakır'dan sabah erken saatlerden hareket eden 35 araçlık konvoyla ziyaret etmek isteyen BDP heyetine ilçe girişinde izin verilmezken, MHP'den "İnegöl ve Dörtyol'da olanları incelemek için heyet gönderileceği" açıklaması akıllara "BDP Dörtyol'a alınmadı, ancak MHP Dörtyol'a alınacak mı?" sorularını gündeme getirdi.Vali Lekesiz katıldığı NTV yayınında konuyla ilgili olarak, "Böyle bir karardan haberim yok. Bize müracaat yapılırsa onunla ilgili değerlendirmeyi yaparız" yanıtını verdi.MHP lider Devlet Bahçeli'nin, İnegöl ve Dörtyol'da yaşananlarla ilgili yerinde inceleme kararı alarak 2 heyet oluşturulduğunu belirten basın duyurusu şöyle:"Bursa İnegöl ve Hatay Dörtyol ilçelerinde yaşanan toplumsal gerginlikler, hız kazanan etnik tahriklerin ve AKP hükümetinin bölücülüğün amaçlarına hizmet edecek PKK açılımının toplumsal bünyemizde yaptığı tahribatının vahim boyutlarını ortaya koymuştur.Başbakan Erdoğan’ın bu durum karşısında dürüst ve namuslu bir vicdan muhasebesi yapması ve etnik bölücülüğe cüret kazandıran sakat siyaset ve açılımlardan vazgeçmesi kendisi bakımından siyasi ve ahlaki bir zorunluluk haline gelmiştir.Başbakan Milliyetçi Hareket Partisi’ni haksız yere suçlayarak ve hedef saptırarak kendisini temize çıkaramayacağını artık anlamalıdır.Türk milletinin birliği ve kardeşliğinin teminatı olan Milliyetçi Hareket Partisi bütün tuzaklara, tezgâhlara ve tahriklere rağmen sağduyunun rehberliğinden ayrılmayacaktır.Türkiye’nin milli birliği, huzur ve güvenliği bizim için her düşüncenin üstündedir.Bu konuda bugüne kadar izlediğimiz kararlı, basiretli ve sorumlu tutum bundan sonrada sürdürülecektir.İnegöl ve Dörtyol’da yaşananları yerinde incelemek, devlet görevlilerinden bilgi almak, bu iki ilçemizde huzurun yeniden tesisi için temaslarda bulunmak ve olayların perde arkasındaki sorumlularını ortaya çıkararak yapılan ahlâk dışı iftiralara cevap niteliğinde bir rapor hazırlamak amacıyla Milliyetçi Hareket Partisi milletvekillerinden oluşan iki heyet görevlendirilmiştir.MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Adana milletvekili Recai Yıldırım başkanlığında Hatay milletvekili Turan Çirkin, Mersin milletvekili Behiç Çelik ve Gaziantep milletvekili Hasan Özdemir’den oluşan heyet Hatay Dörtyol’a; Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa milletvekili İsmet Büyükataman başkanlığında Kütahya milletvekili Alim Işık, Balıkesir milletvekili Ahmet Duran Bulut ve Eskişehir milletvekili Beytullah Asil’den oluşan heyet de Bursa İnegöl’e gideceklerdir."Sabah saatlerinde Diyarbakır'dan hareket eden 35 araçlık BDP konvoyu, "olağan şartlar" çerçevesinde Vali Lekesiz tarafından ilçeye alınmazken, Selahattin Demirtaş bu durumu sert bir şekilde eleştirerek İçişleri Bakanı'nı istifaya çağırmıştı.BDP konvoyunu ilçeye alınmamasını siyasi değil "şartların gerektirdiği bir karar" olarak savunan Vali Lekesiz, cuma günü kundaklanan BDP Dörtyol ilçe binasını ve ve maddi kayba uğrayan esnafı ziyaret edeceğini açıklamıştı.