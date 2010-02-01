BDP'nin genel başkanı Selahattin Demirtaş

T24 -

Demirtaş'tan Hükümet'e sert eleştiri

'AKP hükümeti asimilasyon sürecini en fazla hızlandıran hükümettir'



"Bütün halkımıza buradan çağrı yapıyoruz, bu aldatma, kandırma, imha siyasetine son vermek için size dayatılan onursuzluğu, yoksulluğu, imhayı kırabilmek için AKP'nin, CHP'nin teşkilatlarından topluca ayrılın" diyen Demirtaş, "Tarihin bu kritik döneminde halkımızın yanında yer alın. Halka yönelik bu saldırıların en önemli dayanağı olarak sizleri kullandıklarını unutmayın. Gelin kendi birliğimizi güçlendirelim, her türlü farklılığımızı koruyarak temel ilkeler etrafında mücadele birliğimizi kuralım" ifadesini kullandı.



Demirtaş, AKP hükümetinin asimilasyon sürecini en fazla hızlandıran ve sonuç alıcı hale getiren hükümet olduğunu iddia etti.



Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül'e çağrı



Selahattin Demirtaş, sanatçıların da kendi anadillerinde sanat eserleri üretmeye ağırlık vermesi gerektiğini belirterek, Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül'den kendi anadillerinde sinema filmleri ve sanat eserleri üretmelerini istedi.



Demirtaş, Erdoğan ve Kırmızıgül'e yönelik, "Anadilinizin bu şekilde göz göre göre erimesine seyirci kalmamalısınız. Bu asimilasyon sürecini durdurmanın başka yolu yoktur" diye konuştu.



Öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, esnaftan ve tüccarlardan da her yerde anadillerini kullanmalarını isteyen Demirtaş, doktorların doğup büyüdükleri yerlerde görev yapmaları, iş adamlarının da memleketlerine yatırım götürmeleri gerektiğini söyledi.







Kongreden detaylar ve notlar



İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, kürsünün arkasına Türk bayrağı asıldı. Salonda, çatışmalarda ölen bazı teröristlerin adları anons edildi ve katılımcılar tarafından alkışlandı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede, Öcalan posteri ve PKK bayrağı açıldı. Kongre salonunda "Demokratik Siyaset için demokratik katılım 1’nci olağanüstü kongremize hoş geldiniz", "Yaşasın emekçilerin birliği halkların kardeşliği", "Ya onurlu bir barış ya görkemli bir direniş ya özgür bir yaşam ya da hiç", "Çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz" yazılı pankartlar asıldı. Salonda "Biji Serok Apo", "PKK halktır halk burada", "Kürdistan sizinle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Kongre salonunu dışında ise partililer Kürtçe türküler eşliğinde halay çektiler. Eşbaşkanlığa aday olan Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak kongre salonuna BDP milletvekilleri ile birlikte geldiler. Demirtaş, Kışanak ve BDP milletvekilleri salonu turlayarak delegeleri ve partilileri selamladılar.





BDP Divan Başkanlığı'na Sevahir Bayındır seçildi



Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 1’nci olağanüstü kongresinde divan başkanlığına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır seçildi.



Kongreye katılanlar arasında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak yer aldı. Kongrede tutuklanan belediye başkanlarının isimleri tek tek okundu. Tutuklu oldukları için kongreye katılamayan belediye başkanları partililerden yoğun alkış alırken, Belediye başkanlarının tutuklanması ve kelepçelenmesi ise "yuh"lanarak protesto edildi. Partililer "Erdoğan şaşırma bizi dağa kaçırma" şeklinde slogan attılar. Salonda, kongreye TEKEL işçileri de katılırken, işçiler de yoğun alkış aldı. Divan başkanlığına ise BDP Genel Başkanı Demir Çelik, TBMM Grup Başkanı Nuri Yaman ve milletvekilleri tarafından Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır aday gösterildi. Divan Başkanlığına seçilen Bayındır konuşmasını Kürtçe yaptı.





İstiklal marşı yok Türk bayrağı var



Kongrede, Divan Başkanlığı'na seçilen BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, başkan seçilmesinin ardından yaptığı Kürtçe konuşmayı daha sonra Türkçe olarak tekrarladı.



Türkiye'de bugün itibarıyla daha fazla barışa ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayındır, ülkede demokrasi damarlarının tıkandığını savundu. Bayındır, damarların bir an önce açılması için by-pass gerektiğini savundu.



Terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu "Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmaya da değinen Bayındır, "(Demokrasi) diyorsunuz, (egemenlik milletin) diyorsunuz. Bu belediye başkanlarını millet seçmedi mi? Bu durumu yaratanlar halkın vicdanlarında mahkum edildiler" diye konuştu.



BDP Genel Başkanı Demir Çelik, salona aralarında Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'ın da bulunduğu BDP milletvekilleriyle geldi. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, saygı duruşunda bulunuldu.



"Demokratik Siyaset İçin Demokratik Katılım" sloganıyla yapılan kongrenin gerçekleştirildiği salonda kürsünün arkasına, parti flaması ve Türk bayrağı asıldı.





Tuğluk ve Türk salonda



BDP’nin 1’nci olağanüstü kongresi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda devam ederken, kapatılan DTP’nin genel başkanı Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk kongre salonuna geldi. Siyasi yasaklı Türk ve Tuğluk, BDP Genel Başkanı Demir Çelik’in konuşması sırasında salona partililerin ve delegelerin yoğun alkış ve tezahüratları arasında girdi.









"Bütün halkımıza buradan çağrı yapıyoruz, bu aldatma, kandırma, imha siyasetine son vermek için size dayatılan onursuzluğu, yoksulluğu, imhayı kırabilmek için AKP'nin, CHP'nin teşkilatlarından topluca ayrılın" diyen Demirtaş, "Tarihin bu kritik döneminde halkımızın yanında yer alın. Halka yönelik bu saldırıların en önemli dayanağı olarak sizleri kullandıklarını unutmayın. Gelin kendi birliğimizi güçlendirelim, her türlü farklılığımızı koruyarak temel ilkeler etrafında mücadele birliğimizi kuralım" ifadesini kullandı.Demirtaş, AKP hükümetinin asimilasyon sürecini en fazla hızlandıran ve sonuç alıcı hale getiren hükümet olduğunu iddia etti.Selahattin Demirtaş, sanatçıların da kendi anadillerinde sanat eserleri üretmeye ağırlık vermesi gerektiğini belirterek, Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül'den kendi anadillerinde sinema filmleri ve sanat eserleri üretmelerini istedi.Demirtaş, Erdoğan ve Kırmızıgül'e yönelik, "Anadilinizin bu şekilde göz göre göre erimesine seyirci kalmamalısınız. Bu asimilasyon sürecini durdurmanın başka yolu yoktur" diye konuştu.Öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, esnaftan ve tüccarlardan da her yerde anadillerini kullanmalarını isteyen Demirtaş, doktorların doğup büyüdükleri yerlerde görev yapmaları, iş adamlarının da memleketlerine yatırım götürmeleri gerektiğini söyledi.İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, kürsünün arkasına Türk bayrağı asıldı. Salonda, çatışmalarda ölen bazı teröristlerin adları anons edildi ve katılımcılar tarafından alkışlandı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede, Öcalan posteri ve PKK bayrağı açıldı. Kongre salonunda "Demokratik Siyaset için demokratik katılım 1’nci olağanüstü kongremize hoş geldiniz", "Yaşasın emekçilerin birliği halkların kardeşliği", "Ya onurlu bir barış ya görkemli bir direniş ya özgür bir yaşam ya da hiç", "Çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz" yazılı pankartlar asıldı. Salonda "Biji Serok Apo", "PKK halktır halk burada", "Kürdistan sizinle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Kongre salonunu dışında ise partililer Kürtçe türküler eşliğinde halay çektiler. Eşbaşkanlığa aday olan Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak kongre salonuna BDP milletvekilleri ile birlikte geldiler. Demirtaş, Kışanak ve BDP milletvekilleri salonu turlayarak delegeleri ve partilileri selamladılar.Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 1’nci olağanüstü kongresinde divan başkanlığına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır seçildi.Kongreye katılanlar arasında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak yer aldı. Kongrede tutuklanan belediye başkanlarının isimleri tek tek okundu. Tutuklu oldukları için kongreye katılamayan belediye başkanları partililerden yoğun alkış alırken, Belediye başkanlarının tutuklanması ve kelepçelenmesi ise "yuh"lanarak protesto edildi. Partililer "Erdoğan şaşırma bizi dağa kaçırma" şeklinde slogan attılar. Salonda, kongreye TEKEL işçileri de katılırken, işçiler de yoğun alkış aldı. Divan başkanlığına ise BDP Genel Başkanı Demir Çelik, TBMM Grup Başkanı Nuri Yaman ve milletvekilleri tarafından Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır aday gösterildi. Divan Başkanlığına seçilen Bayındır konuşmasını Kürtçe yaptı.Kongrede, Divan Başkanlığı'na seçilen BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, başkan seçilmesinin ardından yaptığı Kürtçe konuşmayı daha sonra Türkçe olarak tekrarladı.Türkiye'de bugün itibarıyla daha fazla barışa ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayındır, ülkede demokrasi damarlarının tıkandığını savundu. Bayındır, damarların bir an önce açılması için by-pass gerektiğini savundu.Terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu "Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmaya da değinen Bayındır, "(Demokrasi) diyorsunuz, (egemenlik milletin) diyorsunuz. Bu belediye başkanlarını millet seçmedi mi? Bu durumu yaratanlar halkın vicdanlarında mahkum edildiler" diye konuştu.BDP Genel Başkanı Demir Çelik, salona aralarında Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'ın da bulunduğu BDP milletvekilleriyle geldi. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, saygı duruşunda bulunuldu."Demokratik Siyaset İçin Demokratik Katılım" sloganıyla yapılan kongrenin gerçekleştirildiği salonda kürsünün arkasına, parti flaması ve Türk bayrağı asıldı.BDP’nin 1’nci olağanüstü kongresi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda devam ederken, kapatılan DTP’nin genel başkanı Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk kongre salonuna geldi. Siyasi yasaklı Türk ve Tuğluk, BDP Genel Başkanı Demir Çelik’in konuşması sırasında salona partililerin ve delegelerin yoğun alkış ve tezahüratları arasında girdi.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda düzenlenen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) 1. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde parti genel başkanlığına Diyarbakır Milletvekili Selahattin Demirtaş seçildi.Demirtaş kongrede oy kullanan 289 delegeden 288'inin oyunu aldı. Bir oy da geçersiz sayıldı.Kongrede, partinin yetkili organları için de seçim yapıldı. Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan Parti Meclisi üyesi olurken Irak'taki Mahmur Kampı'ndan gelen Nizar Buldan da Parti Meclisi yedek üyeleri arasında 1. sırada yer aldı.Bu arada Yazar Ayşegül Akış Devecioğlu ile siyanürle altın aranmasına karşı çıkan Bergama Köylülerinin sözcüsü olarak tanınan Oktay Konyar da Parti Meclisi üyesi seçildi.Selahattin Demirtaş, seçim öncesi yaptığı konuşmada hükümete sert eleştiriler yöneltti.AKP'nin yeni bir anayasa yapmak yerine "cunta anayasasına" herkesten daha fazla biat eder hale geldiğini söyleyen Demirtaş, AK Parti'nin "demokrasicilik" adına dayattığı şeyin gerçekte statükoyu allayıp pullayarak yeniden üretmekten başka bir şey olmadığını kaydetti.Demirtaş, "Hükümet önce 'Kürt sorununu düşünmezseniz yoktur' dedi. Sonra 'Kürt sorunu benim de sorunumdur' dedi. En sonunda 'Kürt sorunu yoktur, terör sorunu vardır' dedi. Önce 'vatandaşlar düşüncelerini açıklarken hiçbir şeyden korkmamalıdır' dedi, sonra yürüyüş yaparak düşüncelerini açıklayanlara kadın da olsa çocuk da olsa 'gereğini yap' dedi. 'TRT-Şeş bı xer be' dedi, anadilde konuşan Sayın Ahmet Türk'ü 'Meclis'ten atın' dedi. 'Bu vatanın 780 bin kilometre karesi bütün farklılıklarımızla hepimizindir' dedi, sonra da 'beğenmeyen çeksin gitsin' dedi. Önce 'Kürtçe açılım' dedi, sonra 'demokratikleşme', sonrasında 'Milli Birlik' en sonunda da 'tasfiye projesi' dedi. Bütün bunları aynı başbakan aynı parti gerçekleştirdi. Gerçek durum budur işte. Şimdi burada AKP ne yapmaya çalışıyor deyip, durum artık anlaşılmazmış gibi davranmak yerine bizler ne yapıyoruz deyip kendi tutumumuzu netleştirmemiz gerekiyor" dedi.