BDP'nin genel başkanı Selahattin Demirtaş

T24 -

Demirtaş'tan Hükümet'e sert eleştiri

'AKP hükümeti asimilasyon sürecini en fazla hızlandıran hükümettir'

Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül'e çağrı

Kongreden detaylar ve notlar

BDP Divan Başkanlığı'na Sevahir Bayındır seçildi

İstiklal marşı yok Türk bayrağı var

Tuğluk ve Türk salonda

"Bütün halkımıza buradan çağrı yapıyoruz, bu aldatma, kandırma, imha siyasetine son vermek için size dayatılan onursuzluğu, yoksulluğu, imhayı kırabilmek için AKP'nin, CHP'nin teşkilatlarından topluca ayrılın" diyen Demirtaş, "Tarihin bu kritik döneminde halkımızın yanında yer alın. Halka yönelik bu saldırıların en önemli dayanağı olarak sizleri kullandıklarını unutmayın. Gelin kendi birliğimizi güçlendirelim, her türlü farklılığımızı koruyarak temel ilkeler etrafında mücadele birliğimizi kuralım" ifadesini kullandı.Demirtaş, AKP hükümetinin asimilasyon sürecini en fazla hızlandıran ve sonuç alıcı hale getiren hükümet olduğunu iddia etti.Selahattin Demirtaş, sanatçıların da kendi anadillerinde sanat eserleri üretmeye ağırlık vermesi gerektiğini belirterek, Yılmaz Erdoğan ve Mahsun Kırmızıgül'den kendi anadillerinde sinema filmleri ve sanat eserleri üretmelerini istedi.Demirtaş, Erdoğan ve Kırmızıgül'e yönelik, "Anadilinizin bu şekilde göz göre göre erimesine seyirci kalmamalısınız. Bu asimilasyon sürecini durdurmanın başka yolu yoktur" diye konuştu.Öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden, esnaftan ve tüccarlardan da her yerde anadillerini kullanmalarını isteyen Demirtaş, doktorların doğup büyüdükleri yerlerde görev yapmaları, iş adamlarının da memleketlerine yatırım götürmeleri gerektiğini söyledi.İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, kürsünün arkasına Türk bayrağı asıldı. Salonda, çatışmalarda ölen bazı teröristlerin adları anons edildi ve katılımcılar tarafından alkışlandı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda yapılan kongrede, Öcalan posteri ve PKK bayrağı açıldı. Kongre salonunda "Demokratik Siyaset için demokratik katılım 1’nci olağanüstü kongremize hoş geldiniz", "Yaşasın emekçilerin birliği halkların kardeşliği", "Ya onurlu bir barış ya görkemli bir direniş ya özgür bir yaşam ya da hiç", "Çiçekleri koparabilirsiniz ama baharın gelmesini engelleyemezsiniz" yazılı pankartlar asıldı. Salonda "Biji Serok Apo", "PKK halktır halk burada", "Kürdistan sizinle gurur duyuyor" sloganları atıldı. Kongre salonunu dışında ise partililer Kürtçe türküler eşliğinde halay çektiler. Eşbaşkanlığa aday olan Selahattin Demirtaş ile Gültan Kışanak kongre salonuna BDP milletvekilleri ile birlikte geldiler. Demirtaş, Kışanak ve BDP milletvekilleri salonu turlayarak delegeleri ve partilileri selamladılar.Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) 1’nci olağanüstü kongresinde divan başkanlığına Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır seçildi.Kongreye katılanlar arasında Diyarbakır Belediye Başkanı Osman Baydemir ile Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak yer aldı. Kongrede tutuklanan belediye başkanlarının isimleri tek tek okundu. Tutuklu oldukları için kongreye katılamayan belediye başkanları partililerden yoğun alkış alırken, Belediye başkanlarının tutuklanması ve kelepçelenmesi ise "yuh"lanarak protesto edildi. Partililer "Erdoğan şaşırma bizi dağa kaçırma" şeklinde slogan attılar. Salonda, kongreye TEKEL işçileri de katılırken, işçiler de yoğun alkış aldı. Divan başkanlığına ise BDP Genel Başkanı Demir Çelik, TBMM Grup Başkanı Nuri Yaman ve milletvekilleri tarafından Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır aday gösterildi. Divan Başkanlığına seçilen Bayındır konuşmasını Kürtçe yaptı.Kongrede, Divan Başkanlığı'na seçilen BDP Şırnak Milletvekili Sevahir Bayındır, başkan seçilmesinin ardından yaptığı Kürtçe konuşmayı daha sonra Türkçe olarak tekrarladı.Türkiye'de bugün itibarıyla daha fazla barışa ve demokrasiye ihtiyaç olduğunu söyleyen Bayındır, ülkede demokrasi damarlarının tıkandığını savundu. Bayındır, damarların bir an önce açılması için by-pass gerektiğini savundu.Terör örgütü PKK'nın sivil oluşumu "Kürdistan Topluluklar Birliği/Türkiye Meclisi (KCK/TM) Yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturmaya da değinen Bayındır, "(Demokrasi) diyorsunuz, (egemenlik milletin) diyorsunuz. Bu belediye başkanlarını millet seçmedi mi? Bu durumu yaratanlar halkın vicdanlarında mahkum edildiler" diye konuştu.BDP Genel Başkanı Demir Çelik, salona aralarında Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak'ın da bulunduğu BDP milletvekilleriyle geldi. İstiklal Marşı'nın okunmadığı kongrede, saygı duruşunda bulunuldu."Demokratik Siyaset İçin Demokratik Katılım" sloganıyla yapılan kongrenin gerçekleştirildiği salonda kürsünün arkasına, parti flaması ve Türk bayrağı asıldı.BDP’nin 1’nci olağanüstü kongresi Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu’nda devam ederken, kapatılan DTP’nin genel başkanı Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk kongre salonuna geldi. Siyasi yasaklı Türk ve Tuğluk, BDP Genel Başkanı Demir Çelik’in konuşması sırasında salona partililerin ve delegelerin yoğun alkış ve tezahüratları arasında girdi.