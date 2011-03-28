BDP’nin çadırları 20’ye ulaştı

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi ile Demokratik Toplum Kongresi 23 Mart’ta “Anadilde eğitim”, “Siyasi tutukluların serbest bırakılması”, “Askeri ve siyasi operasyonların durdurulması” ve “Yüzde 10 barajının kaldırılması” amacıyla sivil itaatsizlik eylemleri başlatırken, Diyarbakır, Mersin, Adana, İstanbul, Batman, Bingöl, Mardin, Tunceli, Hakkari, Şırnak, Siirt ile Nusaybin, Cizre, Suruç, Viranşehir, Doğubayazıt, Kızıltepe, Derik, Karakoçan, Yüksekova dahil 20 merkezde demokratik çözüm adı verilen çadırlar kuruldu.



Diyarbakır Belediye konukevinde oturma eylemi başlatan BDP’li milletvekilleri ve belediye başkanlarının oturma eylemi ise sona erdi. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, belediye konukevindeki çadırın polisler tarafından alındığını belirterek, “2 gündür gözaltında olan çadırımızı geri istiyoruz. Valilik, çadırı sabah teslim etmelidir. Demokratik çözüm çadırları sembolik olarak her yerde olacak. Taleplerimize karşı hükümetten bir duruş bekliyoruz” diye konuştu.





Kasaplar Deresi’ne yürüyüş



Oturma eylemi ile başlayan sivil itaatsizlik, bugün Siirt’e düzenlenecek bir yürüyüş ile devam ediyor. Diyarbakır Belediyesi’ne ait billboardlara “Toplu Mezarlar insanlık suçudur. Toplumsal barış ve hakikatleri açığa çıkarmak için Nevala Kasaba’ya (Kasaplar Deresi) yürüyoruz” yazılı afişler asılarak yürüyüşe katılım çağrısı yapıldı. Sivil itaatsizlik eyleminin ikinci yürüyüşü ise 4 Nisan’da Öcalan’ın doğum yeri olan Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesine bağlı Ömerli Köyü’ne düzenlenecek.



Öte yandan BDP Antalya Kepez İlçe Başkanlığı önünde dün çadır kurmak isteyen 500 kişiye, polis engel oldu. Mardin’in Nusaybin İlçesi’nde izinsiz yürüyüş yapıldı. Aralarında BDP Mardin Milletvekili Emine Ayna ve Nusaybin Belediye Başkanı Ayşe Gökkan’ın da bulunduğu gruba polis müdahalede bulundu. Müdahale sırasında biber gazından etkilenen Başkan Gökkan’ın durumu iyi.







Havai saldırı



Şırnak’ın Cizre İlçesi’nde önceki gün BDP’nin ‘sivil itaatsizlik’ eylemine katılan yaklaşık 8 bin kişi, Cizre-İdil karayolunda oturma eylemi yaparak, yolu 6 saat trafiğe kapattı. Eylem sırasında bir grup, esnafa ve polise molotofkokteyli ve havai fişekle saldırdı.









