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Politika

BDP'nin Batman'daki çadırı basıldı: 74 kişi gözaltında

Sivil itaatsizlik” eylemi başlatırken, partinin Batman’da kurduğu çadır önceki gece polis tarafından basıldı, 74 kişi gözaltına alındı...

25 Mart 2011 02:00

T24 - BDP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) “Sivil itaatsizlik” eylemi başlatırken, partinin Batman’da kurduğu çadır önceki gece polis tarafından basıldı, 74 kişi gözaltına alındı. 

BDP'li milletvekilinden polis otosuna müdahale

Batman Turgut Özal Bulvarı’nda 15 Mart’ta kurulan, “Demokratik Çözüm ve Barış” adı verilen çadıra gece 03.30 sıralarında Çevik Kuvvet polisleri ve Özel Harekât timleri baskın yaptı. Ekipler, çadırı söktü, 4 kişiyi gözaltına aldı. Batman Valiliği’nden yapılan açıklamada, çadırın yasa dışı gösterin merkezi haline getirildiği savunuldu. Dün Turgut Özal Bulvarı üzerinde BDP grup başkanvekilleri Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel oturma eylemi başlattı. Eyleme, çevredekiler de katıldı. Polis dağılmayan göstericilere basınçlı su sıktı, gözyaşartıcı gaz ve cop kullandı, 70 kişiyi gözaltına aldı. Diyarbakır Belediye Konukevi’nde oturma eylemi yapmak isteyen BDP’lilerin bulunduğu otobüsün yolu da polis tarafından kesildi. Emniyet Müdürü İlyas Burunak ile BDP’li avukat Meral Danış tartıştı. Burunak, “Sizler geçebilirsiniz. Arkanızdaki kalabalık geçemez. Taş atıyorlar. Taşları gördünüz mü?” derken, Danış, “Siz de gaz atıyorsunuz. Gazları gördünüz mü?” dedi. Polis sadece BDP’li yetkililerin eylemine izin verdi. 



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