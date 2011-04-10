BDP'nin bağımsız adayları netleşiyor





Mete Çubukçu





T24 - BDP'nin 12 Haziran genel seçimlerinde göstereceği bağımsız adaylardan bazıları netleşti. İstanbul'dan gösterilecek bağımsız adaylar arasında Sırrı Süreyya Önder ve Levent Tüzel öne çıkıyor.

Barış ve Demokrasi Partisi’nin 12 Haziran seçimlerine bağımsız olarak girecek adaylarından bazıları netleşti.

BDP, önceki seçimlerde 4 aday gösterdiği Diyarbakır'dan bu kez 6 ismin seçilmesini hedefliyor.

Diyarbakır'da Selahattin Demirtaş, Aysel Tuğluk, Emine Ayna, Şerafettin Elçi ve Altan Tan'ın yanı sıra KCK davası nedeniyle tutuklu bulunan Hatip Dicle de bağımsız aday olacak.

İstanbul'da 1. bölgeden Sebahat Tuncel, 2. bölgeden ise gazeteci-yönetmen Sırrı Süreyya Önder olacak.

İstanbul 3. bölgenin adayları ise EMEP Başkanı Levent Tüzel ve BDP İstanbul İl Başkanı Mustafa Avcı.

Kapatılan DEP'in eski milletvekili Leyla Zana Van'dan, eski THKP-C liderlerinden Ertuğrul Kürkçü ise Mersin'den bağımsız aday olacak.

Kapatılan DTP'nin lideri Ahmet Türk, seçimlerde Mardin'den aday gösteriliyor. Mardin'den Süryani bir aday da gösterilmesi bekleniyor.

BDP'nın Şırnak adayları ise Hasip Kaplan ve KCK davasından tutuklu bulunan eski DTP'li Selma Irmak.

BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız önceki seçimlerde olduğu gibi yine Batman'dan aday olacak.

Seçimlerde Sırrı Sakık Muş'tan, Gülten Kışanak Siirt’ten, Hülya Avşar'ın kuzeni Yüksel Avşar'ın da aday olmasına kesin gözüyle bakılıyor.