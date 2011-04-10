-BDP'NİN ADAYLARI DİYARBAKIR (A.A) - 10.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 12 Haziran seçimlerinde destekleyecekleri bağımsız milletvekili adaylarını Diyarbakır'da açıklandı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, terör örgütü PKK'nın şehir yapılanması olduğu iddia edilen KCK ile ilgili davada tutuklu eski DEP'li milletvekili Hatip Dicle Diyarbakır'dan, Faysal Sarıyıldız ve Selma Irmak Şırnak'tan, İbrahim Ayhan Şanlıurfa'dan, Kemal Aktaş Van'dan, Gülser Yıldırım da Mardin'den aday olacağını bildirdi. Sanatçı Hülya Avşar'ın amcasının kızı Yüksel Avşar Ardahan'dan aday gösterilirken, BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkari'den, BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak Siirt'ten, Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Başkanı Ahmet Türk ise Mardin'den milletvekili adayı oldu.