BDP kongresinde Öcalan, Türk bayrağı ve barış mesajı yan yana

Barış ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) 2. Olağanüstü Kongresi başladı. Kongrede KCK tutuklamaları nedeniyle boşalan kadrolara yeni isimler seçilecek. BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş, kongrede yaptığı konuşmada “Dört tarafı hüzünle çevrili kara parçasına Kürdistan denir. Bu yüzyılın başında uluslararası sözleşmelerle Kürdistan toprağı dört parçaya ayrılmış, bu dört parçada yaşayan halkların özgürlük mücadelesi veriyorsa, tarihin köklerinde arayacağız" dedi. BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak da, “Öcalan Türkiye hakları için de barış için de Türkiye için de bir şanstır” diye konuştu.

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'ndaki kongrede 57 kişilik Parti Meclisi ve Merkez Denetleme Kurulu belirlenecek.

Kongrenin yapıldığı salonun dışında geniş güvenlik önlemleri alınırken, salona girişte de üst araması yapıldı. Davetli olarak salonda bulunan yabancı temsilciler için Sorani, Kurmanci ve İngilizce çeviri yapıldığı belirtilen kongrede, bazı partililerin delegeler için ayrılan bölüme girmek istemesi üzerine kısa süreli arbede yaşandı.

Kongrenin yapılacağı salona Türkçe ve Kürtçe afişler ve Abdullah Öcalan'ın dev posteri asıldı. Öte yandan Abdullah Öcalan'ın kardeşleri Mehmet Öcalan, Havva Öcalan, Fatma Keskin ve Kevser Öcalan da salona geldi. İsimlerin anons edilmesi sırasında "Dişe diş, kana kan seninleyiz Öcalan" sloganı atıldı.

Kongre sırasında yüzünü kapatan bazı gençler podyuma çıkarak Öcalan'ın posterini açmak istedi. Bu sırada "Yüzünüzü bu şekilde saklayıp bu tür şeyler yapmaya gerek yok salon zaten Sayın Öcalan'a sahip çıkıyor" anonsu yapıldı.

Salonda "Direnerek Özgürlüğe Yürüyoruz" pankartının yanı sıra BDP amblemi ve Türk bayrağı da asıldı. Ayrıca salonda Mahir Çayan, Kemal Pir, İbrahim Kaypakkaya, Deniz Gezmiş ve Mazlum Doğan’ın da fotoğraflarına yer verildi. Salonda Türkçe, Kürtçe ve Arapça “Önderlik yaşamdır yaşamımızdan vazgeçemeyiz”, “Askeri ve siyasi operasyonlar son bulsun”, “Demokratik Özerklik statümüzdür reddedilemez”, “Cezaevlerindeki tecrit ve işkenceye son”, “Kadının özgürlük mücadelesini yükseltelim demokratik özerklik ile taçlandıralım”, “Özerk Kürdistan demokratik Türkiye” pankartları asıldı.

Konuklar için ayrılan bölüme Uludere olayında hayatını kaybedenlerden bazılarının anneleri de alındı.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla gelen anneler salondakiler tarafından ayakta alkışlandı. Kongre salonunda Uludere’de ölenler ve KCK operasyonlarında tutuklananlar hakkında hazırlanan sinevizyon gösterisi yapıldı. Sırrı Sakık, sinevizyon gösterimi sırasında gözyaşlarını tutamadı.

Divan başkanlığına Hamid Geylani'nin seçilmesiyle BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi başladı.

Liderlik yarışı yok

Kongrede, KCK operasyonları sonucu parti meclisinde görevli 56 siyasetçinin yerine yeni isimler belirlenecek. Partideki yüzde 40 kadın kotası nedeniyle, kadınların yönetime getirilmesi de gündemde. Eş başkanlar Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak görevlerine devam edecek.

Kısa süre önce yapılan AKP kongresine BDP davet edilmemişti. Bu nedenle BDP'nin kongresine davet edilen partiler arasında AKP ve MHP yer almadı. CHP ve diğer partilere davet gönderildi ancak katılım olmadı.

‘Erkek partisi gibi görünüyoruz’

Kongrenin başlamasının ardından salonda ilginç anonslar dikkat çekti. Salonda kalabalıktan dolayı kadınların yer bulamaması üzerine ilginç bir anons yapıldı. Bir görevli mikrofonu alarak “Salonda yer olmadığı için pek çok kadın arkadaşımız dışarıda kaldı. Buradan bakınca erkeklerin partisi gibi bir görüntü var. Lütfen kadın arkadaşlara yer verelim” anonsu yaptı.

Salonda yüzünü örtüp Öcalan posteri taşıyanlara ise “Salonda poşuyla yüzlerini örtüp Sayın Öcalan’ın posterini taşıyan arkadaşlar. Bunu yapmanıza gerek yok zaten salonda Sayın Öcalan’ın posteri mevcut. Bütün salon Sayın Öcalan’a sahip çıkıyor” diye seslendi. Ayrıca sık sık “Her şeyiniz Kürtçe olsun. Kürtçe ekmek yiyin, Kürtçe su için” anonsu yapıldı.

Demirtaş: Dört tarafı hüzünle çevrili kara parçasına Kürdistan denir

BDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş "Bu yüzyılın başında uluslararası sözleşmelerle Kürdistan toprağı dört parçaya ayrılmış, bu dört parçada yaşayan halkların özgürlük mücadelesi veriyorsa, tarihin köklerinde arayacağız" dedi.

Demirtaş'ın konuşmasında satırbaşları şöyle:

"Bugün hala inkâr edilen Kürt ve Kürdistan gerçeği bütün çıplaklığıyla cesurca tartışılmadan bu sorunun çözümü daha da uzayacaktır. Bu yüzyılın başında uluslararası sözleşmelerle Kürdistan toprağı 4 parçaya ayrılmış, bu 4 parçada yaşayan halkların özgürlük mücadelesi veriyorsa, tarihin köklerinde arayacağız. Yüzyıllardır barışa ve huzura susamış bu topraklara barışı getirecek olan bu güçtür.

Ortadoğu'nun kadim halklarının barıştan yana birlikte koyacağı irade Ortadoğu'nun kaderine olumlu etkide bulunacaktır. Her gün onlarca, yüzlerce sivilin katledildiği, Esad rejimi altında halkların inim inim inlediği bir dönemde biz elbette sessiz kalamayız. Kongreye katılan Suriye Kürdistan'ı temsilcilerine mücadeleleri nedeniyle şükranlarımı sunuyorum.

Sayın Davutoğlu, Meclis'te tezkere çıkaracağına Kürt Yüksek Konseyi'ni Türkiye'ye davet etse, oradaki modeli incelese, ilişki geliştirse çok daha akıllıca bir politika olur. Kürtler zorla Türkleştirilmeye, zorla asimile edilmeye çalışılmıştır. Kimse Kürtlerin Türklerle eşit vatandaş olduğunu iddia edemez. En önemli başlık eşitlik sorunudur. İkinci başlık adalet sorunudur. Eşitlik ve adalet konularında yaşanan sorunların neden olduğu Kürt isyanları ve bu isyanları bastırmak için kullanılan zor yöntemleri barış sorununu ortaya çıkarmıştır.

Kürt sorununda muhataplık konusu tartışılırken bu 3 başlığın bir arada düşünülmesi gerekir. Eşitlik konusunda muhatap elbette BDP olabilir. Ama barış için muhatabınız Sayın Öcalan ve KCK yetkilileridir. Bu 3 başlıkta müzakereler yürütülürse biz Kürt sorununun en kısa zamanda çözüme ulaşacağına inanıyoruz. Yeter ki çözüme karşı kararlı bir irade ortaya çıksın. Eğer karşımızda kararlı bir irade görürsek biz bu sürecin tam ortasında olacağız."

Kışanak: Öcalan Türkiye için bir şanstır

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, BDP'nin 2. Olağanüstü Kongresi'nde yaptığı konuşmada, “Öcalan Türkiye hakları için de barış için de Türkiye için de bir şanstır” dedi.

Gültan Kışanak “Sayın Öcalan’ın demokrasi ve barış içeren tezleri ve realitesi göz ardı edilemez” dedi. Kışanak, 21. yüzyılda Kürtlerin ulusal birliğinin oluşacağı bir yüzyıl olacağına dikkat çekerek “Gelin Nuh’un gemisi gibi bir gemi oluşturalım. Bu gemiyi özgürlük limanlarına birlikte ulaştıralım” çağrısında bulundu.

BDP Eş Başkanı Gültan Kışanak, kongrede yaptığı konuşmasına “Kürt halk önderi Öcalan'ın özgürlüğü için açlık grevi yapan siyasi tutsakları selamlıyorum. Onlarla birlikte direnerek özgürlüğü kazanacağımızı ifade ediyorum. Cezaevlerinde rehine olarak tutulan partili yoldaşlarımıza tüm siyasi tutsaklara selam sevgi” diyerek başladı.

Kışanak’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“Tutuklu milletvekillerine sevgilerimizi gönderiyoruz. Milletin iradesini tutsak etmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecek. Hiç kimse Kürt halkının iradesini tutsak edemez. Dışarıda savaş tehlikesi içeride ise her gün canımızı yakan giderek tırmanan bir savaş gerçeğiyle karşı karşıyayız. Türkiye bir yol ayrımında ya barışı özgürlükleri ve demokrasi seçecek.

Taleplerden biri Öcalan'ın sağlık ve güvenlik koşullarına kavuşmasıdır. Öcalan 13 yıldan beri tek kişilik bir hücrede tutuluyor. 15 aydan beri de katı bir tecrit altında. Kendisine rehine muamelesi yapılıyor. Buradan açıkça bir kez tüm kamuoyuyla paylaşmak istiyoruz. Ortada hepimizi özgür bir geleceğe, ortak bir yaşam kurmaya götürebilecek, çözümün yolunu açacak çok önemli bir olanaktan bahsetmek istiyorum. Bu da Sayın Öcalan gerçeğidir. Öcalan Kürt sorunun en büyük realitesidir. Öcalan, Kürt halkı için önderdir. Öcalan PKK için liderdir, Öcalan Türkiye hakları için de barış için de Türkiye için de bir şanstır.

Türkiye demokrasi güçlerine Türk halkına birlikte yaşamayı arzuladığınız Türk halkına da çağrımız var. İçinde bulunduğumuz bu günlerde bu tarihsel süreçte Türkiye'yi hem içerde hem dışarıda bir savaş bataklığına sürüklüyorlar. Bu bataklıktan kurtulmanın tek yolu var. O da Türkiye halklarının bir bütün olarak bu savaş politikalarına karşı yan yana durmasıdır, faşizme geçit vermeyen güçlü direniş sergilemesidir.

Birileri yüreklerimizin arasına ayrılık koymaya çalışıyor. Gerilla ve asker cenazesinde de yan yana duralım artık ölüm istemiyoruz diye haykıralım. Kadına barış ve özgürlük gelmeden topluma gelmez. Bu ülkede hak ve özgürlüklerden bahsedilemez. BDP’li kadınlara karşı başlatılan cadı avına karşı birlikte karşı duralım. Eğer kadın kurtuluş ideolojisine inanıyorsak, kadının diliyle eylemiyle çözüm olacağına inanıyorsak birlikte olalım. Kadına karşı ayrımcı ve faşizan dili lanetliyoruz.”

Kongreye uluslararası katılım

Kongreye ayrıca 25’in üzerinden büyükelçilik temsilcisi katılıyor. Bunun yanı sıra Kuzey Irak Kürt Yönetimi bölgesi ile Suriye’den de yoğun katılım gerçekleştirildi. Kongreye katılan Kürt kurum temsilcileri ve siyasetçilerin isimleri ise şöyle:

Kemal Kerküki (Kürdistan Parlamentosu Başkanı), Mele Bahtiyar (YNK Polit büro Sorumlusu), Bahros Galali (YNK Ankara Temsilcisi), Ahmet Kani (KDP Dış İlişkiler Sorumlusu), Hemin Hawrami (KDP Dış İlişkilerden Sorumlu), Abulhalik (KDP Temsilcisi), Salar Abdülkerim (KDP Ankara Temsilcisi), Bayan Evar İbrahim (Goran Dış İlişkiler ve Sekreterya Sorumlusu), Kuistan Muhammed (Goran’dan Kürdistan Milletvekili), Hawal Kuistani (Goran’dan Irak Parlamnetosu’nda Milletvekili), Diyar Xerib (Partiya Çareseriye Demokrati Kurdistan Eş Başkanı), Azad Mahmud Kadir (PÇDK Temsilcisi), Helil Fereç (PÇDK Temsilcisi), Çinur Xarib (PÇDK Temsilcisi), Abdullah İsmail Abdullah (PÇDK Temsilcisi), Ahmet Süleyman Abdullah (Komaleyen İslamiye Kurdistan Gen. Bşk. Yardımcısı), Balan Abdullah (Zahmetkeşan Partisi Genel Başkanı), Hiva Seyit Selim (MYK Üyesi ve Dış İlişkiler Temsilcisi), Xalid Ezizi (KDP-I Polit Büro Sorumlusu), Endren Acdulsamet (KDP), Ibrahim (KDP-I Hewler Temsilcisi), Sait Ali Ebo (Yekgirtu İslamiye Kurdistan Genel Başkan Yardımcısı), Ebubekir Ali Mihemmed Emin (Yekgirtu İslamiye Kurdistan MYK Üyesi), Mohemed Shexani (Kürdistan Komünist Partisi Polit Büro Üyesi), Helo Hesen Seid (Yekitiya Niştimani Demokrati Kurdistan), Garip Huso (Rojava Destaya Bilind Temsilcisi), İsa Huso (Rojava Destaya Blind Temsilcisi), Adnan Enwer Beg (Seroka Federasyoni Rexirawane Hukmiyekani Kurdistan), Çimen Heme Tekyeddin (Endama Serokatiye FRHK), Berzan Heme Tekyeddin (Endama Serokatiye FRHK), Dana Cemal Ahmed (Endama Serokatiye FRHK), Soran Celal Xereni (Endama Serokatiye FRHK), Ahmed İsmail Muhammed (Endama Serokatiye FRHK).

Kongreye büyükelçilerin yanı sıra Avrupa’dan milletvekilleri, siyasetçiler ve kurum temsilcileri de katılıyor. Kongreye Avrupa’dan katılan isimleri ise şöyle:

Andrej Hunko (Alman Sol Parti Milletvekili ve AKPM Üyesi), Bertil Kinnunen ( İsveç Sosyal Demokrat Parti Temsilcisi), Evin Çetin (İsveç Sosyal Demokrat Parti Temsilcisi ve Ombudsman), Jacob Johnson (İsveç Sol Parti Milletvekili), Konstantin Samofalov (Sırbistan Demokrat Partisi Milletvekili), Jon Inarritu (Basklı Avrupa Parlamenteri), Juan Sorin (Jon Inarritu’nun tercümanı), Ahmet Barçın (Cumhuriyetçi Türk Partisi Parti Meclisi Üyesi), Murat Kanatlı (Yeni Kıbrıs Partisi Yürütme Kurulu Sekreteri), İzzet İzcan (Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı), Abdullah Korkmazhan (Birleşik Kıbrıs Partisi Örgüt Sekreteri), Kadriye Karcı (Rosa Luxemburg Vakfı Türkiye Direktörü), Evin İncir (İsveç Sosyal Demokratik Gençlik Başkanı, IUSY Başkan Yardımcısı).