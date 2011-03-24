-BDP'LİLERİN EYLEMİ SONA ERDİ BATMAN (A.A) - 24.03.2011 - Batman'da BDP Grup başkanvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel'in trafiğe açık yolda başlattığı oturma eylemi sona erdi. BDP Grup başkanvekilleri Bengi Yıldız ve Ayla Akat Ata ile Belediye Başkan Vekili Serhat Temel'in trafiğe açık yolda yaptığı oturma eylemi, aralarında Batman Baro Başkanı Yusuf Tanrıseven, İHD Batman Şube Başkanı Osman Kümteş ile bazı sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin bulunduğu heyetin ikna çabasıyla sona erdi. Trafiğe açık yoldaki oturma eylemlerini sona erdiren Bengi, Akat ve Temel, Turgut Özal Bulvarı'ndan Şirinevler Mahallesi'nde bulunan belediye binasına kadar yürüdü. Bengi, gazetecilere yaptığı açıklamada, ''demokratik çözüm çadırı'' için Emniyet Müdürlüğünden izin almalarına rağmen gece çadırın söküldüğünü ve 4 kişinin gözaltına alındığını ileri sürdü. Çadırın sökülmesi ve gözaltılara tepki göstermek için basın açıklaması yaptıkları sırada 50'ye yakın kişinin gözaltına alındığını belirten Bengi, bu olayları protesto etmek için oturma eylemi yaptıklarını anlattı. Bu arada gözaltına alınan 50 kişinin serbest bırakıldığı öğrenildi.