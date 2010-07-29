BDP'lilerin Dörtyol'a girişine izin verilmedi

T24 - Hatay'ın Dörtyol İlçesi'nde salı gecesi çıkan olayları yerinde incelemek amacıyla BDP heyeti, Diyarbakır'dan 20 araçlık konvoyla sabah erken saatlerde hareket etti. Sivil plakalı araçlarla hareket eden konvoyda BDP Genel Başkanı Demirtaş'ın isteği üzerine parti flamaları da yok. Hatay'da gergin bekleyiş sürerken Vali Celalettin Lekesiz, heyetin Dörtyol'a girişine izin verilmeyeceğini açıkladı. Dörtyol'a Ankara, Kayseri, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Mersin'den gelen takviye çevik kuvvet ekipleri de önlemler aldı. Konvoy şu anda Hatay girişine yakın bir yerde bekliyor. Konvoydaki BDP milletvekillerinden Ayla Akad Ata hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada, şu anda emniyet yetkilileriyle görüştüklerini açıkladı. Yapılan görüşmelerde olumlu bir sonuç alınmazken BDP konvoyunun geri döndüğü bildirildi. 35 araçlık konvoyun dönüşü öncesi Selahattin Demirtaş yaptığı açıklamada devletin teröre destek verdiğini belirterek, "Devlet Kürt vatandaşlara yapılanlara göz yumuyor" dedi. Bu arada BDP heyetinin Hatay'a girişine izin verilmemesi üzerine Mezbahalar bölgesinde yaklaşık 1500 kişilik bir grup şehir merkezine doğru harekete geçtiği, grubun polisle çatışmasının beklendiği bildirildi.



Dörtyol İlçesi’nde geçen pazartesi gecesi çıkan ve salı günü de devam eden olayları yerinde incelemek amacıyla BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, Diyarbakır İl başkanı Nijad Yaruk, bazı Parti Meclisi üyeleri ve partililer sabah saat 07:00’de Diyarbakır İl binası önünde toplandı.

Tamamı özel 20 araçlık konvoy ile yola çıkan BDP heyetine, güzergah üzerinde bulunan Şanlıurfa’nın Siverek İlçesi’nden de katılım oldu. Daha sonra Şanlıurfa’ya ulaşan BDP konvoyu, burada da partililer tarafından karşılandı. Burada da katılımların olduğu gözlenirken, BDP konvoyu Şanlıurfa çıkışındaki bir tesiste çay molası verdi.

Hatay'da gergin bekleyiş

Hatay'da ise gergin bekleyiş sürüyor. Şehre giriş ve çıkışlarda kontrol yapılıyor. Şehir merkezinde sessizlik hakim. Esnafın işyerlerini açtığı ilçede Ankara, Kayseri, Osmaniye, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Mersin'den gelen takviye çevik kuvvet ekiplerinin önlemler aldığı görüldü.

Bu arada Doğu plakalı bazı araçların sürücülerinin önlem olarak plakalarını söktüğü de görüldü.

Hatay Valisi: Dörtyol'a girişlerine izin verilmeyecek

Hatay Valisi Mehmet Celalettin Lekesiz, “Hassas durumu göz önünde bulundurarak Barış ve Demokrasi Partisi (BTP) heyetinin Hatay'ın Dörtyol ilçesine girmesine izin vermeyeceklerini” bildirdi.

Lekesiz, yaptığı açıklamada, ilçede gerginliğe yol açacak davranış ve hareketlerden kaçınılması gerektiğini, bunu yapmak isteyenlere izin vermeyeceklerini kaydetti.

BDP yöneticilerinin ziyaret zamanlamasını doğru bulmadıklarını ifade eden Lekesiz, şöyle devam etti:

“Hassas durumu göz önünde bulundurarak BDP heyetinin ilçeye girmesine izin vermeyeceğiz. Telafisi olmayan olayların önüne geçmek için herkesi sağduyulu olmaya davet ediyoruz. Bu konuda ısrarcı olunması halinde güvenlik ekipleri gerekli müdahaleyi yapacaklar. Dileriz, bu hassas durumu kimse sabote etmek istemez. Kamu düzenini sağlanması ve devamı için buna asla izin vermeyeceğiz.”

Konvoy Hatay girişinde durdu

Hurriyet.com.tr'nin görüştüğü konvoydaki BDP milletvekillerinden Ayla Akad Ata, konvoyun şu anda Hatay girişinde durdurulduğunu emniyet yetkilileriyle görüşmeler yapıldığını söyledi.

Yapılan görüşmelerin ardından BDP konvoyu ilçeye alınmayarak geri döndü.





'Devlet, Kürt vatandaşlarına yapılanlara göz yumuyor'







Demirtaş, aldıkları karar neticesinde 35 araçlık konvoyun geri dönüşüne karar aldıklarını belriterek, "Devlet teröre destek veriyor, Kürt vatandaşlarına yapılanlara göz yumuluyor" dedi:

“Bu yapılan hukukun çiğnenmesidir. Biz parti binamızın yakıldığı Dörtyol’da evleri, işyerleri yakılan insanlara destek olmak için böyle bir girişimde bulunduk. Kalabalıkla gitme gibi bir niyetimiz de yoktu. Öyle bir şey olsa, binlerce kişiyle gidebilirdik. İçişleri Bakanı ve Vali’nin bu konudaki tutumu da son derece gereksiz. Bir partinin eşbaşkanını ilçeye sokmamak, uygun bir davranış değil. Bu yaptığımız sükunetin sağlanmasına yönelik girişim. Hatay bir mozaiktir. Hatay'da böyle bir şeyin olması üzüntü verici. Hatay'da yaşanan bir provokasyondur. İçinde devletin, hükümetin olmadığı bir provokasyonun başarılı olma şansı yoktur.”





'Erdoğan, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun siyasi rantı uğruna halk eziliyor'







'İçişleri Bakanı istifa etmeli'

"Bugün burada fitili ateşlenmek istenen etnik çatışmadır. Hukuk dışı bir kararla, devlet eliyle ilçeye girişimiz yasaklanıyorsa durum daha da vahimdir'' diyen Demirtaş, şöyle devam etti:''Bu durumu Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Bahçeli görmeli. Bunların siyasi rantı uğruna halk eziliyor. Özellikle Kürtlere saldırılıyor. Hepsi bundan sorumludur. Dört günden bu yana Dörtyol ilçesinde bir grup, örgütlü provokasyon yaparak ve güvenlik güçlerinin gözü önünde özellikle Kürt vatandaşlara saldıran, ev ve iş yerlerini yakan, taşlayan bir faaliyet içindeler. Biz ilk günden bu yana bakanlık, valilik ve güvenlik güçleri nezdinde girişimlerde bulunuyoruz. Oradaki vatandaşların canına zarar veriliyor, ama müdahale edilmiyor, engellenmiyor.''İçişleri Bakanı Beşir Atalay ile dün akşam (28 Temmuz 2010) görüştüklerini ve ilçeye nasıl gideceklerini anlattıklarını, ancak bunun sağlanamamasının vahim olduğunu ifade eden Demirtaş, ''İçişleri Bakanı istifa etmeli ya da açıklama yapmalıdır. Durumu değerlendireceğini söyleyen Bakan, yapa yapa böyle bir şey yaptı'' diye konuştu.Bu durumun faturasının AKP'ye çıkartılacağını vurgulayan Demirtaş, şunları söyledi:''Kışkırtmalar karşısında durmayan, hiçbir sağduyu çağrısı yapmayan CHP, MHP bu işlerin sorumlusudur. Herkes aklını başına alsın. Bu ülkede kim ki çatışma istemiyorsa bu saldırıları durduracak önlemleri, tedbirleri alsın. Bu iş ülkeyi kaosa kargaşaya sürükleyecek bir iştir.''





Mardinli vatandaş aracın plakasını söktü







Öte yandan, arama noktasına plakasız gelen bir otomobil durdurulup arandığında, aracın 47 (Mardin) plakalı olduğu anlaşıldı. Yaşanan olaylar nedeniyle saldırıdan korktuğu için plakayı söktüğü tahmin edilen kişi, aracı yeni satın aldığını, devrini alacağını söyleyip, kimlik kontrolünden sonra bırakıldı.







