BDP'lilerden sınırda protesto yürüyüşü düzenledi

Yürüyüşe Hakkari Belediye Başkanvekili Abdullah Kılıç, Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora, Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, BDP PM Üyesi Abidin Eniş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Esendere Sınır Kapısı önünde bir araya gelen eylemciler, PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan attı.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde konuşan BDP Hakkari İl Başkanı Rahmi Kurt, 2 Kürt gencinin idam edilmesini protesto ettiklerini belirterek, "İran çok iyi bilsin ki onlardan öncekiler de onlardan sonrakiler de Kürt halkına boyun eğdiremedi, eğdiremez" dedi.

Daha sonra konuşan BDP Parti Meclisi üyesi Abidin Eniş ise, İran hükümeti gibi işgalci sistemlerin sürekli İslam üzerinden politika yaptığını ileri sürdü. Eniş, "Ama İslamcı diye geçinen bu sistemlerin İslam dini ile alakaları yoktur. İnsanların yaşam hakkını elinden almanın İslam dini ile ilgisi yoktur. Bu öldürülen gençler neden öldürüldüler? Kürt olduklarını söylediler ve öldürüldüler. Dünya halklarının bu katliamlara karşı sessiz kalmaları büyük bir ayıptır" dedi.

Yapılan konuşmaların ardından eylemci grup sessizce dağıldı.