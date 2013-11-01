T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BDP'lilerden sınırda protesto yürüyüşü düzenledi

İran'da 2 Kürt gencinin idam edilmesi, Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde BDP tarafından Esendere Sınır Kapısı'na yapılan yürüyüşle protesto edildi

01 Kasım 2013 01:34

 

Yürüyüşe Hakkari Belediye Başkanvekili Abdullah Kılıç, Yüksekova Belediye Başkanı Ercan Bora, Şemdinli Belediye Başkanı Sedat Töre, BDP PM Üyesi Abidin Eniş, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Esendere Sınır Kapısı önünde bir araya gelen eylemciler, PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan attı. 
Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı eylemde konuşan BDP Hakkari İl Başkanı Rahmi Kurt, 2 Kürt gencinin idam edilmesini protesto ettiklerini belirterek, "İran çok iyi bilsin ki onlardan öncekiler de onlardan sonrakiler de Kürt halkına boyun eğdiremedi, eğdiremez" dedi. 
Daha sonra konuşan BDP Parti Meclisi üyesi Abidin Eniş ise, İran hükümeti gibi işgalci sistemlerin sürekli İslam üzerinden politika yaptığını ileri sürdü. Eniş, "Ama İslamcı diye geçinen bu sistemlerin İslam dini ile alakaları yoktur. İnsanların yaşam hakkını elinden almanın İslam dini ile ilgisi yoktur. Bu öldürülen gençler neden öldürüldüler? Kürt olduklarını söylediler ve öldürüldüler. Dünya halklarının bu katliamlara karşı sessiz kalmaları büyük bir ayıptır" dedi. 
Yapılan konuşmaların ardından eylemci grup sessizce dağıldı.

ETİKETLER

bdpsınıryürüyüşprotestoeylempkköcalaniran

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Mahkemeden bir karar daha: Bekçi kimlik soramaz...

"Çok üzgünüm Sibel. Seni yaşatamadı bu devlet" diyen Şahan Gökbakar'a,...

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24