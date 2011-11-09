BDP’liler Meclis’ten çekililiyor mu?



T24 - BDP yönetimindeki ‘Meclis’ten çekilme’, bunun mümkün olmaması halinde ‘Anayasa Komisyonu’ndan çekilme’ ikilemi, partide tartışılıyorBDP yönetimindeki ‘Meclis’ten çekilme’, bunun mümkün olmaması halinde ‘Anayasa Komisyonu’ndan çekilme’ ikilemi, partide tartışılıyor.











KCK operasyonları kapsamında, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu çok sayıda BDP yöneticisi üye ve belediye başkanlarının tutuklanması, siyaset akademilerinin kapatılması, milletvekillerine yönelik çok sayıda dava açılmasını, partiye “Terör örgütü muamelesi” yapıldığı şeklinde yorumlayan BDP, yol ayrımına geldi.







BDP “Meclis’ten çekilelim” ve “Meclis’te kalalım ama Anayasa Komisyonu’ndan çekilelim” seçeneklerini tartışmaya açtı. PKK yönetiminin hükümeti zor durumda bırakmak için BDP’nin Meclis’ten koparak dağa veya uluslararası zemine çekilmesini istediği öğrenilirken, BDP kulislerinde Meclis’te kalınması ancak, partinin anayasa komisyonundan çekilmesi görüşünün ağır bastığı bildirildi.

BDP, tutuklananların yerine yönetim kademelerine yönetici bulmada sıkıntı yaşıyor





Kışanak’ın konuşması



BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak Roj TV’nin Roj Aktüel programında, “Siyaset yapmamıza izin verilmiyor, tutuklanmayan üyemiz, belediye başkanımız kalmadı, siyaset akademilerimiz kriminalize ediliyor. Bize yaklaşan akademisyen, aydınlar ve yazarlar da terörist ilan ediliyor. Bu şekilde siyaset yapmamız nasıl beklenebilir” diyerek Meclis’ten çekilme sinyali verdi.



Parti yönetiminde “Meclis’ten çekilme”, bunun mümkün olmaması halinde “Anayasa Komisyonu’ndan çekilme” seçeneği partinin tüm kademelerinde tartışılmaya başlandı. Parti tabanın Meclis’te kalınmasını istediği belirtiliyor.













