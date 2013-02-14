BDP'liler operasyonu durdurmak için dağa yürüdü

İmralı ile görüşmelerin devam etmesine rağmen hükümetin PKK'ile mücadelede taviz vermeyeceğini açıklamasının ardından hafta başında Diyarbakır ’ın Lice, Hani ve Bingöl’ün Genç ilçeleri arasındaki bölgede geniş çaplı bir operasyon başlatıldı.

Sabah saatlerinde şiddetlenen operasyon üzerine bölgeye giden halk, güvenlik nedeniyle bölgeye alınmayınca beklemeye başladı. BDP Diyarbakır milletvekili Nursel Aydoğan ve Batman milletvekili Ayla Akat ile BDP Diyarbakır İl Başkanı Zübeyde Zümrüt'ün de aralarında bulunduğu grup adına konuşan BDP Lice İlçe Başkanı Harun Erkuş, "Asker çekilmeden buradan çekilmeye niyetimiz yok. Artık ölüm görmek istemiyoruz" dedi.

Erkuş, şöyle konuştu:

"Şu anda burada 500 kişiyiz. Diyarbakır ve çevre ilçelerden yola çıkanlar var. Askerler bizi yıldırmak, korkutmak için havaya ateş açtı, üzerimize, önümüze gaz bombası attı. Bir kadın arkadaşımız kolundan hafif yaralandı. Şu anda buraya dağların zirvesindeyiz. Etrafa dağıldık. Askerde de sessizlik var. Bekliyoruz. Asker çekilmeden buradan çekilmeye niyetimiz yok. Artık ölüm görmek istemiyoruz, gerilla, asker cenazesi, tabut görmek istemiyoruz."