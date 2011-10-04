-BDP'liler Adalet Bakanı Ergin ile görüştü ANKARA (A.A) - 04.10.2011 - BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, ''Umarız ki daha fazla şeye gerek kalmadan tutuklu milletvekilleri serbest kalır ve bu sorunları bir daha konuşma ihtiyacı duymayız'' dedi. BDP Grup Başkanvekilleri Hasip Kaplan ve Pervin Buldan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i makamında ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kaplan, yasama döneminin ilk günü olduğunu ve mecliste grup toplantılarını yaptıklarını hatırlattı. Ancak 5 tutuklu milletvekilleri bulunduğunu ve milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin durumunun ortada olduğunu söyleyen Kaplan, ''Bu tutuklu milletvekillerimiz grup üyelerimizdir. Onlarla hukukumuz var. Onların tutukluluk, yemin durumu, onlarla görüşme durumu bizim için çok önemli bir sorun. Tabii ki bu konuda Adalet Bakanı ile görüşmemiz gerekiyordu. Adalet Bakanı ile bu konuda uzunca bir sohbetimiz oldu'' dedi. Kaplan, ''İmralı'da iki buçuk ayı aşkın süredir tecrit yaşandığını'' da ileri sürerek şöyle konuştu: ''Bu olayın toplumda getirdiği gerginlik, gerilimi ve tepkileri Gemlik'e yapılacak binlerce kişinin katılacağı yürüyüşleri düzenleyen derneklerin varlığının desteklenmesini dikkate aldığımız zaman, daha önceki olaylarda yaşadığımız acıları dikkate aldığımız zaman bu sürecin hukuken önünün açılması, aile ve avukat görüşmelerinin sağlanmasının gerektiği konusunu sayın bakana ilettik, hatırlattık. İmralı'da kesilen görüşmelerin de sürdürülmesinin bir çatışmasızlık veya bu yaşanan acılı çatışma sürecinin dindirilmesi açısından gerilen siyasetin yumuşatılması konusunda da görüş alışverişinde bulunduk.'' Açıklamalarında, tutuklu belediye başkanları bulunduğunu ve KCK soruşturmasının da devam ettiğini söyleyen Kaplan, ''Bu sıkıntılarımızı, hukuksuzlukları parti yöneticilerinin, belediye başkanlarının, il genel meclisi, belediye meclisi üyelerinin, kadın belediye başkanlarının gece özel timlerce evlerinin balyozla kırılıp baskın yapılmasından tutun da bu hukuksuz operasyonların durdurulması konusundaki endişelerimizi anlattık. Çünkü madem bir anayasa süreci yaşıyoruz, hepimizin, demokratik siyasetin buna katkı sunması gerektiğini söyledik'' ifadelerini kullandı. Bir gazetecinin Adalet Bakanı Ergin'in bu taleplere nasıl yanıt verdiğini sorması üzerine Kaplan, ''Bu bir görüşmedir. Tabii ki tutuklu vekillerle ilgili bir takım tasarımlar, düşünceler var. Diğer konuların da aşılması için görüşmelerimizin, diyaloglarımızın daha da sürmesi gerekiyor. Sayın bakana bağlı bir olay değil, hükümeti ilgilendiren bir konudur. Bunu ileriki günlerde sürdüreceğiz'' yanıtını verdi. ''Tutuklu milletvekilleriyle ilgili bakanlıkta bir formül arayışı mı var?'' sorusu üzerine de Kaplan, ''O tür çalışmalar da şüphesiz var. Ama bu konuda somut bir şey olmadığı için bir şey ifade etmeyeceğim'' dedi.