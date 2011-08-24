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Politika

BDP'liler "Meclis yolunda" TBMM (A.A)

24 Ağustos 2011 20:08

-BDP'liler "Meclis yolunda" TBMM (A.A) - 24.08.2011 - 12 Haziran seçimlerinde milletvekili olan ancak TBMM Genel Kurulunda yemin etmeyen bazı BDP'liler, Meclise giriş için araç kartı, oda, sekreter istedi. TBMM İdare Amiri Salim Uslu, BDP Grup Başkanı Selahattin Demirtaş ile Diyarbakır Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in Meclis'e giriş için araç kartı başvurusu yaptıklarını ve kartlarının verildiğini belirtti. ''Artık yavaş yavaş Meclise araba kimlik kartları, sonra kendileri gelecekler diye olaya pozitif bakmak gerektiğini düşünüyorum'' diyen Uslu, şunları söyledi: ''Arkadaşlara bu yaptıkları girişimden dolayı onları rencide edecek ya da onların niyetlerine hükmedecek bir tavır, üslup doğru değil. BDP'lilerin Meclis'e gelip Meclis çalışmalarına katılarak katkı vermelerini bekliyoruz. Onlara oy verenler de bekliyorlar. Ama 'önce Meclis kartını sonra kimlik kartını alalım, maaşı alalım ama biz yine bildiğimizi okumaya devam edelim, gelsek de olur gelmesek de olur, o statüyü kazandıktan sonra, özlük haklarını, dokunulmazlık haklarını kullanır ama onun gereklerini ve sorumluluklarını yerine getirmeyiz' şeklinde bir yaklaşım varsa o da siyasi ahlaka, etiğe uygun bir davranış olmaz. Herhalde seçmen ve kamuoyu da bunun takdirini yapar.'' BDP Siirt Milletvekili Gültan Kışanak'ın da araç kartı için başvuracağını öğrenildi. -Maaşlar ne zaman ödenecek?- TBMM Genel Sekreteri Saadettin Kalkan da BDP'den 23. Dönemde de milletvekili olanların sekreter ve danışmanlarının hala görevlerini sürdürdüğünü söyledi. Milletvekili seçilen yeni BDP'lilerle ilgili sekreter ve danışman görevlendirmelerinin ise talebe göre devam ettiğini belirten Kalkan, maaş ve özlük haklarına ilişkin şunları ifade etti: "BDP'lilerin maaşları ödenmiyor. Yemin etmedikleri için göreve başlamış sayılmıyorlar. Yasada bu şekilde bir hüküm var. Göreve başladıklarında hak ettikleri maaşlar ödenecek.  Milletvekili unvanları iktisap ettiği için araç kartı almalarında herhangi bir sorun yok. Odalarının kuraları çekildi. Geldiklerinde hangi odalarda görev yapacakları belli."

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