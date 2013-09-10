BDP'li Zenderlioğlu: Hükümet çözüm sürecini gerginleştirmeye çalışıyor

Hülya Karabağlı/ ANKARA

BDP Bitlis Milletvekili, Meclis Çözüm Komisyonu Üyesi Hüsamettin Zenderlioğlu, “AK Parti hükümeti bu süreci gerginleştirmeye çalışıyor. Ama, biz buna fırsat vermeyeceğiz” dedi. Başbakan, başbakan yardımcıları, başbakan danışmanı Yalçın Akdoğan’dan gelen çözüm sürecine aykırı açıklamaların kaos ve hoş olmayan bir ortama kamuoyunu yönlendirdiğine dikkat çeken Zenderlioğlu, “Türkiye, Kürt sorununa çözüm bulmazsa demokratikleşme olmaz” dedi.

‘Mursi’ye akıl vereceklerine’

“Hükümet, Mursi’ye akıl vereceklerine neden kendi sorunlarıyla ilgilenmiyorlar” diyen Zenderlioğlu, bu süreçte kullanılan tek bir sözcüğün bile anlamlı olduğunu hatırlatıyor. “Çözüm ruhuna uygun açıklamalar yapılmalı, hükümet bunu desteklediğini göstermeli” diyen Zenderlioğlu, “Ağzımızdan yanlış bir cümle çıkmasın diye sustuk. Hangi cümleleri kullanacağımızı seçtik. Seçerek konuştuk. Çözüm sürecine zarar gelmesin diye. Bizim bu özenimize karşın AK Parti, ne kadar gergin cümle varsa kullanarak ortalığı gerginleştirdi”.

‘Kürtler kardeşinse niye dilini kesiyorsun’

12 Eylül darbe Anayasası, yasaların bile değiştirilmediğini anlatan Zenderlioğlu, ana dilde eğitim konusundaki eleştirilerini de sıraladı. “Kürtler senin kardeşinse niye dilini kesiyorsun. Susturuyorsun” diyen Zenderlioğlu, “Bir hafta sonra okullar açılacak. Bir Kürt çocuğunu durumunu düşünün. İstanbul’da Ermeni, Rum okulu var. Alman ve Fransız koleji var. Onlar Türkiye’yi bölmüyor da; Kürtler ana dilde eğitim istediği için mi bölünüyor?”

‘Herkes üslubuna dikkat etmeli’

Çözüm süreci başındaki olumlu adımları hatırlatan Zenderlioğlu, “8 tane kamu görevlisi ellerindeydi. Teslim aldım. Ailelere teslim ettik. Bu güzel bir havaydı. Bu sürecin gerçekten amacına hizmet etmesi için kamuoyu da beklenti içine girdi. Şimdi, tüm olumsuzluklara rağmen, geri adım atmamalıyız. Biz, Meclis çözüm komisyonu olarak sürecin devamı için her türlü fedakarlığı yapacağız. Tıkanmaması için her yere başvuruda bulunacağız. Bu bir fırsattır. Bu fırsatı mutlaka değerlendirmemiz gerekir” dedi.