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Politika

Bengi Yıldız'dan Balbay'a: 'Aydınlar ve devrimciler daima bedel öder'

Anayasa Komisyonu'nun sohbet bölümünde tutuklu milletvekilleri gündeme geldi. Yıldız, 'Balbay’ın bizlere gönderdiği mektup empati yapmamı sağladı. Mektubu okurken duygulandım, Kendisine mektup yazdım' dedi

07 Ekim 2013 15:45

Hülya Karabağlı/ ANKARA

 

BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız, Sincan Cezaevinden tüm milletvekillerine yeni yasama yılı dolayısıyla bir mektup gönderen CHP İzmir Milletvekili Mustafa Balbay’a, “Özgürlük ve demokrasi anlayışı daime bir bedel gerektirir. Bu bedeli aydınlar ve devrimciler öder” dedi. Balbay’a mektuplu yanıt gönderen Bengi Yıldız, T24’e “Balbay’ın mektubu empati yapmamı sağladı. Mektubu okurken duygulandım. Kendi milletvekillerimiz de cezaevinde. Biz bu süreçleri çok yaşadık. Balbay’ı okurken  her şey gözümün önünden geçti” dedi.

 

'Balbay’ın mektubu duygulandırdı'

 

Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun son toplantısının sohbet bölümüne BDP’li Yıldız damga vurdu.   CHP’lilerle tutuklu milletvekilleri konuşulurken Bengi Yıldız, Mustafa Balbay’ın 550 milletvekiline gönderdiği mektubunu okuduğunu ve duygulandığını anlattı. “İçimi acıktı” dedi.  Kendisine bir de mektup gönderdiğini söyledi.

 

'Hala içeride olması insanın içini acıtıyor’

 

Yıldız, T24’e, "Biz bu süreçleri, doğrusunu isterseniz çok yaşadık.  Balbay’ın mektubundan duygulandım. Empati yapmamı sağladı. Partimizden milletvekilleri de içeride.  Mektubu okurken, Türkiye’de cezaevine girmenin ne kadar ucuz bir durum olduğunu tekrar düşündüm.  Balbay gibi verimli bir insanın nitelikli bir gazetecinin üstüne üstlük milletvekili olduktan sonra dahi hukuk diliyle  kaçamayacağı, delilleri  karatmayacağı  belli olmasına rağmen  hala içeride olması  insanın içini acıtıyor’ dedi.

“ Bu insanlar bu kadar rahat içeriye alınabildikten sonra hiç kimsenin güvencede olmadığını düşünüyorsunuz”  diyen Yıldız,  “ Herkesin,  hangi konumda olursa olsun bir bahane ile  içeriye alınabileceğini düşünüyorsun.  Korkunç bir durum tabi” dedi.

 

'Balbay’a Çinli düşünürü yazdı'

 

BDP’li Yıldız,  Balbay’a gönderdiği mektubunda, ailesiyle ormanda aslanla karşılaşan Çinli bir düşünürün tarihe geçen sözlerine yer verdi. “ Düşünür ve ailesi ormanda aslanla karşı karşıya  kalıyor.  Kurtulduktan sonra köye dönüyorlar. Köylüler, ‘Bundan daha korkuncu ne olabilir’ diye sorunca,   Çinli düşünür, “Hukuka bağlı olmayan  bir devlet, o aslandan daha  tehlikelidir  bizim için."

Yıldız’ın  mektubunun Balbay’ın eline  bugünlerde  geçmesi  bekleniyor.

 

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