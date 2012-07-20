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Politika

BDP'li vekiller ve Ersanlı, Türk'ün nişanında

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri, KCK/TM tutuklusu Kızıltepe İlçe Belediye Başkanı Ferhan Türk’ün oğlunun nişan törenine katıldı

20 Temmuz 2012 06:25

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile milletvekilleri 3 günlük kampın ardından, KCK/TM tutuklusu Kızıltepe İlçe Belediye Başkanı Ferhan Türk’ün oğlu Çekdar Türk’ün nişan törenine katıldı

Milliyet'in haberine göre, BDP Genel Başkanı Demirtaş, Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak’ın yanı sıra, milletvekilleri ve BDP desteğiyle seçilen bağımsız milletvekilleri 3 gün süren Mardin Erdoba Otel’deki kamp sonrası bağımsız Mardin Milletvekili ve DTK Genel Başkanı Ahmet Türk’ün davetlisi olarak önce Derik İlçesi’ndeki Kasra Kanco Konağı’nda onurlarına verilen akşam yemeğine katıldı.

Yemek sonrası BDP’nin bütün milletvekilleri tam kadro olarak Ahmet Türk’ün yeğeni ve KCK/TM tutuklusu Kızıltepe Belediye Başkanı Ferhan Türk’ün oğlu Çekdar Türk’ün nişan törenine gitti. Kızıltepe Mova Park Düğün salonunda düzenlenen nişan törenine BDP’li vekiller ve yaklaşık 3 bin  davetlinin yanı sıra, bir süre önce KCK davasından serbest bırakılan Prof. Dr. Büşra Ersanlı ile bazı yazarlar da katıldı.

Yaklaşık 2,5 yıldan beri cezaevinde bulunan Ferhan Türk’ün salona asılan posterleri eşliğinde başlayan nişan töreninde Türk’ün cezaevinden gönderdiği mesaj, Belediye Başkan Vekili Şerife Alp tarafından okundu.

 

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