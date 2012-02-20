BDP'li vekiller açlık grevine başladı

T24 - BDP'li vekiller tutuklu Şırnak Milletvekilleri Selma Irmak ve Faysal Sarıyıldız’a destek amacıyla açlık grevine başladı. Açlık greviyle hükümetin politikalarına ve müzakerelere dikkat çekmek amaçlanıyor.



Diyarbakır Cezaevi’nde süresiz açlık grevi başlatan Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve diğer siyasi tutuklulara destek vermek için BDP ve Blok milletvekilleri Barış ve Demokrasi Partisi Genel Merkezi'nde 2 günlük açlık grevine başladı.

Dört gün önce BDP’nin resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, “AKP Hükümeti’nin aralıksız sürdürdüğü siyasi soykırım operasyonlarını, İmralı Cezaevi’nde giderek ağırlaştırdığı tecrit uygulamalarını ve Kürt sorununda çatışmaları tırmandıran operasyonlarını protesto amacıyla” Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve diğer siyasi tutukluların kaldıkları Diyarbakır Cezaevi’nde süresiz açlık grevi başlattığı bildirilmişti.

Açıklamanın devamında şöyle denilmişti: "Selma Irmak ve diğer siyasi tutukluların direnişini, eylemini selamlıyoruz. Bu direnişin, bu çabaların diyalog, müzakere, çözüm ve demokratikleşme sürecinin başlamasına katkı sunacağına inanıyoruz."