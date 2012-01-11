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Politika

BDP'li vekile 'mermili mesaj'!

BDP Milletvekili Sırrı Sakık, boş verdiği silahını havaalınında teslim alırken yanında bir de mermi...

11 Ocak 2012 02:00

T24 - BDP Milletvekili Sırrı Sakık, boş verdiği silahını havaalınında teslim alırken yanında bir de mermi verildiğini ve 1 aydır konuyla ilgili işlem yapılmadığını ileri sürdü.

TBMM Genel Kurulunda söz alan BDP Muş Milletvekili Sırrı Sakık, 9 Aralık'ta Ankara'dan Adana'ya giderken, içinde mermi olmayan silahını havaalanının VIP bölümünde güvenlik güçlerine teslim ettiğini, zabıtlar tutulduğunu anlattı.

Sakık, Adana Havaalanı'nda, silahının, oturduğu masaya bıraktıklarını ifade ederek, ''Yanında mermi hediye ettiler, masama koydular" dedi.

"Bu mermilerin ne olduğunu biliriz. Bu mermiler infaz yapılmadan önce, birileri hedefe oturtulmuşsa, bu mermiler onun masasına veya adresine gönderilir" dedi ve "Bunu sizinle paylaştım. Bu sorunu, insani ilişkiler içinde çözerim dedim, bir ayı aşkın süredir hiçbir işlem yapılmadı'' diye konuştu.

Her gün tehdit mektupları aldıklarını ifade eden Sakık, bugün gelen mektupta, bir örgütün, kendilerini ölümle tehdit ettiğini anlattı.

Sakık, ''Bu örgüt, bu mermi aynı alan ve amaca hizmet ediyor. Vallahi ölümden korkmuyoruz. Bir çok alanda saldırılar olabilir, Allah adına diyorum, ben ve arkadaşlarıma bir şey olursa ilk sorumlu siz olacaksınız'' dedi.

Sakık, konuşmasının sonunda kendisine verildiğini söylediği mermiyi, kürsüye bırakarak, yerine geçti. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Güldal Mumcu, merminin alınarak, sahibine verilmesini söyledi. Bunun üzerine görevli kavas, mermiyi Sakık'a vermek istedi, Sakık'ın almaması üzerine ise bir süre mermiyi ne yapacağına karar veremedi. Kavas, Divanın yanına geldi ve Mumcu'nun talimatı üzerine, içeriye girdi.



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