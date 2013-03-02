BDP'li vekil trafik kazası geçirdi

BDP Ağrı Milletvekili Halil Aksoy, Yozgat'ta geçirdiği trafik kazasında yaralandı.



Ankara'ya giden BDP Ağrı milletvekili Halil Aksoy, Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesi Abdurahmanlı köyü yakınında kaza geçirdi.

Kontrolünü kaybettiği otomobiliyle takla atan Aksoy, yoldan geçen sürücülerin yardımı ile aracından çıkartıldı.

Yozgat Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Aksoy, eşinin rahatsızlığı nedeniyle acilen Ağrı'ya gitmek üzere yola çıktığını anlattı.

Aksoy, "Yolda dinlenerek gelmeme rağmen, kaza oldu. Yoldaki kaldırım taşını son anda fark edip direksiyonu çevirince otomobil kontrolden çıkıp takla atmaya başladı. Bacağımda ve burnumda sorun var. Şu an için iyiyim. Otomobilde yalnızdım. Şoförüm biraz rahatsız olduğu için izin vermiştim." dedi.

Yozgat Valisi Abdulkadir Yazıcı, milletvekili Aksoy'u hastanede ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı. Vali Yazıcı, "Ağrı Milletvekilimizin sağlık durumu iyi, endişe edecek bir durum söz konusu değil. Bacağında çatlak ve burnunda kırık mevcut, sağlık durumu iyi" diye konuştu.