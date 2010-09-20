BDP'li vekil Kürtçe'yi konuşamadı

T24 - Batman'da, Kürt Dili ve Eğitim Hareketi (TZP) tarafından ‘ana dilde eğitim için bir haftalık eğitim boykotu’ kararına destek veren BDP'liler, basın açıklaması yaptı. ‘W’, ‘X’ ve ‘Q’ harflerinin yazılı olduğu tişörtlerin giyildiği eylemde, Kürtçe yapılan basın açıklamasının ardından Kürtçe konuşmaya çalışan BDP Batman Mileltvekili Ayla Akat Ata'nın oldukça zorlandığı görüldü.



BDP'liler, Batman Belediyesi önünde toplandı. Eyleme katılan az sayıda kişi, Kürtçe'de kullanılan ‘W’, ‘X’ ve ‘Q’ harflerinin basılı olduğu tişörtler giydi. Basın açıklamasına, BDP Grup Başkan Vekili ve Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Belediye Başkan Vekili Serhat Temel, İl Başkanı Saadet Becerikli ve Yardımcısı Şehmus Aslan ile partililer katıldı.



Yapılan basın açıklamasının ardından konuşan ve sözlerine Kürtçe olarak başlayan BDP'li Ata'nın konuşmakta oldukça zorlandığı gözlendi. Kürtçe zorlanınca konuşmasının kalan bölümüne Türkçe şöyle devam etti: “Kürt dili gül bahçesi gibidir. Birçok dil lehçemiz olmasına rağmen, Türk devleti ‘Kürtçe’ dilini inkar ediyor. Beni affedin belki sizlerle çok iyi Kürtçe konuşamıyorum. İlk Batman'a geldiğimizde halkımızı Zaza lehçesiyle selamladık. Baktık ki Batman'da anlaşılamıyor, sonra dedik ki bu devlet Kürt dilini inkar ediyor, Kürt kimliğini de inkar ediyor. Kürtçe dili bu bölgenin bir zenginliğiyken, dilimizden kültürümüzden dolayı ayrımcı politikalarla karşılaşıyoruz. İşte bu ülkenin ayıbıdır. Zaza lehçesini konuşup, Kürtçe'yi anlamamak, belki bir ayıp değildir. Ama şu bir ayıptır, dilleri ve kimlikleri inkar etmek. Türkiye Cumhuriyeti bu ayıptan kurtulmalıdır. Uluslararası sözleşmelerden Kürtçe dil eğitimi için çekinceleri, bu ülke bir an önce iptal etmelidir. Tüm diller, inançlar ve dinler anayasal güvence altına alınmalıdır.” Kürt halkının çocuklarını okula göndermeme eylemini kutladığını belirten Ata, “Biz dilimizi istiyoruz, dilimiz gururumuzdur. Okullara öğrencileri göndermeme eyleminizi kutluyorum. Benim de bir çocuğum var, 6 yaşında, ben de Kürtçe dili eğitimi kampanyasına destek veriyorum ve çocuğumu okula göndermeyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti bilsin, Türkiye’nin geçmişi zülüm üzerindedir. Geçmişten beri Kürtler'e zülüm yapıyor. Yine söylüyoruz, biz kültürümüzü ve dilimizi bırakmayacağız. Kimliğimizi ve kimlimizi bırakmayacağız” diye konuştu.





