-BDP'li ve bağımsız milletvekilleri yemin etti TBMM (A.A) - 01.10.2011 - BDP'li ve bağımsız milletvekilleri yemin etti. TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yeni yasama yılını açış konuşmasının ardından ara verildi. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, verilen aranın ardından birleşimi açarken, Anayasaya göre milletvekillerinin göreve başlamadan önce andiçmeleri gerektiğini söyledi. Çiçek, daha önce andiçmemiş milletvekillerinin kürsüye davet edeceğini belirtti. CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, oturduğu yerden kalkıp CHP sıralarının önüne gelerek, milletvekillerinin birleşimin başında andiçmesi gerektiğini iddia etti. TBMM Başkanı Çiçek, Genç'e hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, andiçmenin İçtüzük'te, Cumhurbaşkanı'nın yasama yılının açış konuşmasının ise Anayasada düzenlendiğini belirtti. Çiçek, ''Normlar hiyerarşisine göre Anayasa İçtüzükten önce gelir. 1924 Anayasasında da hüküm var. 1951 yılında da aynısı olmuş. Önce Cumhurbaşkanı hitap etmiş, sonra yemin olmuş. Andiçmeyen Sayın milletvekilerinin burada andiçmesi Anayasa, İçtüzük ve uygulamalara açısından uygundur'' dedi. Çiçek'in konuşmasının ardından, BDP'li ve bağımsız milletvekilleri andiçerken, BDP Batman Milletvekili Bengi Yıldız ile Genel Kurula gelen CHP Mersin Milletvekili İsa Gök ise andiçmedi. Tutuklu milletvekillerinin adları ise okunmadı.